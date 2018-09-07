به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکوم کردن حمله وحشیانه به سرکنسولگری ایران در بصره، مسئولیت خطیر دولت عراق در حفاظت از اماکن دیپلماتیک را یادآور شد.

وی تاکید کرد: خواهان اشد مجازات عاملان هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص تعرض مهاجمان ناشناس و تحریک شده به سرکنسولگری جمهوری اسلامی در بصره اظهار داشت: متاسفانه این خبر صحت دارد و حمله و تهاجم وحشیانه و به آتش کشیدن ساختمان سرکنسولگری ایران خسارات مالی زیادی به بار آورد و البته بر اساس تمهیدات اندیشیده شده قبلی و تهدیدات انجام شده از روز قبل، خوشبختانه تاکنون خبری از آسیب دیدن کارکنان این مکان دیپلماتیک دریافت نکردیم.

قاسمی ضمن محکوم کردن این اقدام خلاف موازین و با یادآوری مسئولیت خطیر دولت عراق در حفاظت از اماکن دیپلماتیک، در عین حال نسبت به دست های آشکار و پنهانی که در صدد تخریب روابط دوستانه دولت و ملت ایران و عراق هستند هشدار داد و از دولت عراق مصرا خواست هر چه سریع تر نسبت به شناسایی، دستگیری و مجازات آمران و عاملان این جرم سنگین اقدام نمایند.‌

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: با توجه به اطلاع و هشدار قبلی به مقامات دولت عراق، بدیهی است مسئولیت هرگونه اهمال و تعلل امنیتی بر عهده دولت عراق بوده و انتظار داریم در شناسایی و اشد مجازات مهاجمین تعجیل کنند.‌

شامگاه جمعه، شانزدهم شهریور، گروهی تحت لوای اعتراض به فساد و مشکلات خدمات‌رسانی دست به تعرض به کنسول‌گری ایران در شهر بصره عراق زده و ساختمان کنسول‌گری را به آتش کشیدند.