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۱۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۵۶

قاسمی:

وزارت خارجه پیگیر خبر حمله پلیس امارات به ماهیگیر ایرانی است

وزارت خارجه پیگیر خبر حمله پلیس امارات به ماهیگیر ایرانی است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: وزارت خارجه پیگیر خبر حمله پلیس دریایی امارات به قایق ماهیگیر ایرانی هست و به محض دریافت اخبار صحیح و قابل اتکاء واکنش مقتضی خواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص حمله پلیس دریایی امارات به یک لنج ماهیگیری ایرانی در آبهای خلیج فارس اظهار داشت: از روز گذشته که این خبر منتشر شد دستگاه های ذیربط بویژه بخش های سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه، سفارت ما در ابوظبی و سرکنسولگری کشورمان در دبی پیگیر موضوع شدند که تاکنون خبر رسمی و تایید شده ای به دست ما نرسیده است که به محض دریافت اخبار دقیق و موثق اقدامات و واکنش های مقتضی را به عمل می آوریم.

کد مطلب 4397559
محمد مهدی ملکی

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