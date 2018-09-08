وزارت خارجه پیگیر خبر حمله پلیس امارات به ماهیگیر ایرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص حمله پلیس دریایی امارات به یک لنج ماهیگیری ایرانی در آبهای خلیج فارس اظهار داشت: از روز گذشته که این خبر منتشر شد دستگاه های ذیربط بویژه بخش های سیاسی و کنسولی وزارت امور خارجه، سفارت ما در ابوظبی و سرکنسولگری کشورمان در دبی پیگیر موضوع شدند که تاکنون خبر رسمی و تایید شده ای به دست ما نرسیده است که به محض دریافت اخبار دقیق و موثق اقدامات و واکنش های مقتضی را به عمل می آوریم.