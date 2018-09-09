به گزارش خبرنگار مهر، مجید جعفری اقدم مدیر آژانس ادبی و ترجمه پل از نگارش و ارسال نامه‌ای خطاب به معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد که در آن درخواست شده است آندسته از کتاب های خارجی که از طریق خرید کپی رایت توسط ناشران ایرانی به زبان فارسی ترجمه و منتشر می‌شوند، از چتر حقوقی مانند کتاب های تالیفی در ایران، برخوردار شوند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این نامه گفت: از آنجاییکه کشور ما به معاهدات بین المللی در حوزه کپی رایت، به ویژه کنوانسیون برن، نپیوسته است، ناشران ایرانی طبق قوانین داخلی نشر، علی رغم مغایرت با اخلاق حرفه ایی در نشر، اجازه دارند که بدون خرید کپی رایت، اجازه و حتی اطلاع صاحبان آثار در خارج کتاب های آنها را به زبان فارسی ترجمه، منتشر و از آنها منتفع شوند. موضوع تاسف‌انگیز در این میان این است که کتاب‌های پرفروش خارجی دربازه زمانی کوتاه توسط ناشران مختلف با ترجمه‌های گوناگون در ایران ترجمه و چاپ می شوند.

وی ادامه داد: در سال های اخیر برخی از ناشران ایرانی که متوجه اهمیت حضور در بازارهای بین المللی نش، بویژه در حوزه مبادلات کپی رایت شده اند، علاقمندند با ملاحظه قواعد حضور در بازارهای بین المللی نشر از جمله ترجمه و نشر نسخه فارسی کتاب‌های خارجی از طریق خرید کپی رایت، که یکی از الزامات ضروری در مبادلات کپی رایت است، روابط حرفه ایی با ناشران خارجی برقرار کنند تا بتوانند با تعریف مخاطبان و بازارهای جدید برای آثار ارزنده ایرانی در گستره جغرافیای جهانی، نشر ایران را از چمبره بازار داخلی، که در وضع موجود با همت عالی ناشران ایرانی نفس نفس می‌زند، برهانند.

جعفری اقدم افزود: متاسفانه در بیشتر موارد همان کتاب هایی که کپی رایت آنها توسط این عزیزان برای ترجمه و نشر در ایران خریداری می‌شوند، توسط برخی ناشران هموطن دیگر همزمان یا دربازه زمانی کوتاه به فارسی ترجمه و راهی بازار نشر داخل می گردند. این اقدام غیر اخلاق حرفه‌ایی عده ایی ازناشران دو آسیب جدی به توسعه نشر ایران در عرصه‌های بین المللی وارد می کند. اول اینکه تصمیم ناشران داخلی دیگررا که علاقمند حضور در بازارهای نشر جهانی از طریق مبادلات کپی رایت هستند، به جهت ضرر مالی که می بینند، دچار تردید جدی می کند. مهمتر اینکه اطلاع ناشران خارجی از این موضوع تصمیم آنها را برای واگذاری حق رایت کتاب هایشان به ناشران ایرانی سخت کرده است، چرا که فکر می‌کنند ناشر ایرانی خریدار رایت کتاب شان اجازه بازنشر آن توسط ناشران دیگر در ایران را داده و از این راه انتفاع بیشتری برده است. مجموع این اقدامات در برقراری روابط حرفه ایی بین ناشران ایرانی با ناشران خارجی، که می تواند مقدمه توجه و ورود ناشران خارجی به بدنه نشر ایران و خرید کپی رایت آثار ایرانی و به تبع آن توسعه نشر ایران در جهان شود، لطمه جدی می زند.

وی افزود: این حرکت صنفی تلاش دارد مصرانه از متولیان امور نشر کشور، به ویژه وزیر فرهیخته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون محترم و نجیب امور فرهنگی شان، حمایت حقوقی از آثار خارجی که از طریق خرید کپی رایت در ایران ترجمه و نشر می شوند را مطالبه می کند.

جعفری اقدم افزود: انتظار می رود اتحادیه های ناشران و تشکل های نشر کشور، که وظیفه جانبداری از منافع ناشران را بر عهده دارند و و متولی اصلی توسعه نشر ایران در داخل و خارج می باشند، توجه ویژه ایی به این مطالبه گری داشته باشند. و همچنین از اهالی رسانه درخواست می خواست در عمومی کردن این مطالبه همدل و همراه اهالی نشر باشند.