صنعت دفاعی باید سرمشقی برای همه دست اندرکاران نظام باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و هیئت همراه با حضور در نمایشگاه صنایع دفاعی، از جدیدترین دستاوردهای صنعت دفاعی در حوزه های هوایی، دریایی، الکترونیک تسلیحات، خودرویی، مهمات، رزم زمینی و ... به ویژه جت جنگنده کوثر بازدید کرد.

وی در این بازدید با تجلیل از دستاوردهای ارزشمند صنعت دفاعی به ویژه جت جنگنده کوثر جدیدترین دستاورد هوایی کشور، برای همه کارکنان وزارت دفاع و دانشمندان و متخصصان این وزارتخانه برای تداوم چنین حرکت هایی آرزوی توفیق کرد.

دادستان کل کشور با اشاره به آیه "وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ" اظهار داشت: خداوند متعال در این آیه می فرمایند هر چه توان و نیرو دارید در تقابل با دشمنان باید به صحنه بیاورید و آنچه را که در بازدید از نمایشگاه صنایع دفاعی مشاهده کردم موجب افتخار و تحقق این آیه شریفه است.

وی دستاوردهای ارزشمند صنعت دفاعی را تحقق "ما می توانیم" مورد تاکید حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: عزیزان و دانشمندان متعهدمان در وزارت دفاع خواستند و توانستند توان بازدارندگی را برای کشور ایجاد کنند و در هر عرصه ای توانایی چنین کارهایی را دارند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه امیدواریم این خدمات ارزنده، به یاد ماندنی و بسیار قابل تقدیر به عنوان سرمشقی برای همه دست اندرکاران سایر بخش های نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: همه مسئولان باید همچون دانشمندان متخصص وزارت دفاع در راستای خدمت به مردم، کشور و انقلاب تمام توان خود را به منصه ظهور برسانند و نیازهای جامعه را برطرف کنند.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه متخصصان وزارت دفاع نشان دادند با اراده قوی می شود هر مشکلی را از پیش رو برداشت، گفت: این حرکات و گام‌های موثر در وزارت دفاع برای دولتمردان و تیم اقتصادی دولت و کسانی که برای معیشت مردم تلاش می کنند، می‌تواند در راستای تقابل تحریم هایی که دشمن به ما تحمیل کرده سرمشقی راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه افتخار می کنم در این نمایشگاه ارزنده حضور پیدا کردم، خاطرنشان کرد: برای متخصصان و دانشمندان وزارت دفاع دعا می کنیم تا خداوند متعال توان آنها را افزایش دهد و هر چه زودتر بتوانند کشور را در جهان فناوری و علم و دانش به مرحله عالی برسانند که بحمدالله زمینه و قابلیت این رشد و ارتقا فراهم است.