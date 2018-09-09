محتوای آموزشی باید متناسب با رشد شبکه های اجتماعی ارتقا یابند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسن علوی امروز یکشنبه در سومین جشن بزرگ تلاش و تقدیر از فرهنگیان و دانش آموزان افتخارآفرین استان که در سنندج برگزار شد، گفت: افرادی که در کمبود و کاستی ها رشد می کنند و به موفقیت می رسند جایگاه و مرتبه بالاتری از کسانی که در اوج امکانات موفق می شوند، دارند.

وی عنوان کرد: بعد از انقلاب صنعتی چندین نفر را به دو گروه تقسیم کردند که در دو فضای متفاوت با وجود و بدون امکانات درحوزه ای فعالیت کنند، بعد از مدتی گروهی که در مکان بهتر و مجهز به تمامی تجهیزات بودند موفق نشدند ولی گروه دیگر چون اراده داشتند و متحد بودند علی رغم تمامی کمبودها پیروز شدند.

وی با اشاره به اینکه کار و حرفه معلمی سراسر عشق وعلاقه است، اظهارداشت: معلم عشق را با صبوری نیاز را با توان می آمیزد و تقدیم به بشریت می کند و ماحصل تلاش او هم تربیت و آموزش انسان ها است.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از مولفه های پیشرفت کشورهای توسعه یافته توجه به قشر معلم بوده است، بیان کرد: متاسفانه در کشورما هنوز معلمان ما دغدغه مسائل معیشتی و حقوقشان را دارند.

علوی اضافه کرد: در دنیای امرور رشد و پیشرفت کشفیات علمی به حدی است که هیچ دانش آموخته ای نمی تواند اگر مطالعه نداشته باشد مدعی تسلط بر دانش روز را داشته باشد.

وی اظهارداشت: امروزه جامعه ای موفق و افتخار آفرین است که در رقابت های علمی امروز موفق و زیر چرخ ها ماشین تمدن له نشود و به دانش و تکنولوژی روز مسلط باشد.

وی با اشاره به اینکه امروز شبکه های اجتماعی جلوتر از نظام آموزشی ما حرکت می کنند، عنوان کرد: نظام آموزشی ما را این شبکه ها به چالش کشیده اند و باید محتوای آموزشی را بجایی برسانیم که با شبکه های اجتماعی پیشرفت کنیم.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر براساس نیازهای امروز حرکت نکنیم پیشرفت نخواهیم کرد، گفت: امریکا ۶.۲ درصد تولید ناخالص ملی خود را در نظام آموزش عالی هزینه می کند و درصد تولید ناخالص ملی که در ایران به این مهم اختصاص داده می شود اصلا قابل بحث و بیان نیست و همین باعث شده در این زمینه بسیار عقب باشیم.



علوی با اشاره به اینکه مجلس برای حل مشکلات آموزش و پرورش تمام تلاش خود را خواهد کرد، بیان کرد: تحریم ها و مشکلات اقتصادی ما را نگران کرده وباید با همین امکانات و تسهیلات کنونی بتوانیم بخوبی در تمامی حوزه ها کشور را اداره کنیم.

