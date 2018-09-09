«این جمعه با شما» برنامه جدید رادیو ایران شد/ پخش در محرم و صفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، ساجد قدوسیان تهیه کننده برنامه «صبح جمعه با شما» گفت: طبق سنوات گذشته برنامه «صبح جمعه با شما» در ایام محرم و صفر پخش نمی شود و برنامه ای که ۱۶ شهریور روی آنتن رادیو ایران رفت آخرین برنامه قبل از ایام محرم و صفر بود.

وی ادامه داد: البته با برنامه ریزی های انجام شده قرار است بعد از ایام سوگواری در دهه اول محرم همین گروه برنامه ای با محوریت نوستالژی های مردم و رادیو همان صبح جمعه ساعت ۹ تا ۱۱ داشته باشد. این ویژه برنامه جدید «این جمعه با شما» نام دارد و توسط عوامل «صبح جمعه با شما» در ایام محرم و صفر تهیه و پخش می‌شود.

برنامه «صبح جمعه با شما» پس از ایام محرم و صفر از ۱۷ آبان ماه به جدول پخش رادیو ایران باز می گردد.