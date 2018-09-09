مشارکت ۱۴ استان در جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی رویدادهای ترویج کتاب‌خوانی، فرمهر منجزی دبیر پنجمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی، با اعلام خبر استقبال خوب از دوره جدید این رویداد کتابخوانی گفت: علاقه‌مندان تا پایان ساعت اداری روز سی و یکم شهریور ماه برای حضور در این رقابت بیش‌تر فرصت ندارد.

به گفته وی، علاقه‌مندان می‌توانند گزارش‌ها و مستندات فعالیت‌های خود را در زمینه ترویج کتابخوانی به همراه فرم پیوست تکمیل و به دبیرخانه «پنجمین جشنواره تقدیر از مروجان کتاب‌خوانی» ارسال و فراخوان را همراه فرم شرکت در آن از وبگاه www.moravejan.ir دریافت کنند.

منجزی گفت: تاکنون از چهارده استان خراسان رضوی، تهران، خراسان جنوبی، اصفهان، قزوین، کردستان، البرز، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، خوزستان، همدان، گلستان و آذربایجان غربی مدارک مروجان به دبیرخانه جشنواره رسیده است.

وی ادامه داد: شرکت کننده‌ها از میان گروه‌ها و افراد مختلف مانند معلمان، دانش آموزان، کتابداران، نویسندگان و مترجمان، خبرنگاران، کتابفروشان، هنرمندان، مروجان ایرانی خارج از کشور، سازمان‌های غیر دولتی و دانشجویان هستند. با تلاش‌های صورت گرفته در این سال‌ها، کیفیت کار در جشنواره تقدیر مروجان بالاتر رفته است. در این دوره همراه با افزایش کیفیت شاهد استقبال بیش‌تر هم هستیم. هر سال شمار شرکت کننده‌ها نسبت به دوره پیشین بیشتر شده و انتظار می‌رود در این دوره نیز، با افزایش مشارکت افراد و نهادها روبر باشیم. در سال‌های گذشته غالب مشارکت‌کنندگان کتابدارها بودند، اما دراین دوره جشنواره قشرهای مختلف در رقابت شرکت کردند و مشارکت نسبت به ادوار قبل از تنوع بیش‌تری برخوردار است.

دبیر پنجمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی در تبیین تفاوت‌های این دوره با ادوار پیشین نیز گفت: عمده تفاوت این دوره نسبت به قبل گسترش و رونق بیش‌تر فعالیت‌های کتابخوانی است. در این دوره نگاهی ویژه به افراد و گروه‌ها تاثیرگذار در کتابخوانی خواهیم داشت و افراد و نهادهایی که افراد بیش‌تری را به کتاب‌خوانی تشویق می‌کنند، بیش‌تر مورد توجه قرار خواهند گرفت. هم‌چنین بهره‌گیری از شیوه‌های خلاقانه برای تشویق کتابخوانی نیز در شمار شاخص‌های مهم داوری این رقابت خواهد بود.