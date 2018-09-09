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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

رتبه نخست بانک سرمایه در پاسخگویی به سامانه دسترسی به اطلاعات

رتبه نخست بانک سرمایه در پاسخگویی به سامانه دسترسی به اطلاعات

بانک سرمایه رتبه نخست پاسخگویی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را درمیان بانک‌های کشور از آن خود کرد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک سرمایه، بانک سرمایه رتبه نخست را درپاسخ گویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در میان بانک‌های کشور را کسب کرده است.

شایان ذکر است بانک سرمایه از تاریخ ۹ دی ۱۳۹۶ به این سامانه پیوسته است و از آن تاریخ تاکنون به تمامی درخواست‌های ثبت شده درسامانه مذکور خطاب به این بانک پاسخ داده و از این لحاظ رتبه نخست را در میان بانک‌های کشور کسب کرده است.

گفتنی است سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از تیرماه سال ۹۶ با هدف دسترسی آزاد تمامی شهروندان به اطلاعات موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی رسماً رونمایی شده و بانک سرمایه از زمان اتصال به این سامانه کوشیده است تا با ارائه پاسخ های به موقع، مستدل و کاربردی به درخواست های شهروندان، اهداف سامانه مذکور را در چارچوب سازمانی خود به شایسته ترین صورت تحقق بخشد.

کد مطلب 4398359

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