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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۱۶

رییس جدید هیئت بسکتبال کرمانشاه انتخاب شد

رییس جدید هیئت بسکتبال کرمانشاه انتخاب شد

کرمانشاه - کرم احمدیان به عنوان رییس جدید هیئت بسکتبال استان کرمانشاه انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت بسکتبال استان کرمانشاه امروز یکشنبه در سالن شهید هادیان مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه برگزار شد؛ در این جلسه رامین طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال و مدیران و مسئولان ورزش استان نیز حضور داشتند.

کرم احمدیان و اردشیر زندی‌پور ۲ کاندیدای ریاست این هیئت بودند که در ابتدا به تشریح برنامه‌های خود برای ریاست هیئت بسکتبال استان پرداختند؛ در رای گیری انجام شده از ۱۷ رای ماخوذه یک رای سفید بود و کاندیداها در عدد ۸ رای به تساوی رسیدند.

اما در دور دوم رای‌گیری از مجموع ۱۷ رای ماخوذه، ۹ رای موافق برای ریاست کرم احمدیان کسب شد تا وی بر کرسی ریاست هیئت بسکتبال استان بنشیند. 

کد مطلب 4398444

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