مدیر روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، امین صافی زاده مدیر روابط عمومی گروه هنرهای تجسمی روایت فتح طی حکمی از سوی محمد حبیبی سرپرست بنیاد فرهنگی روایت فتح با حفظ سمت به عنوان سرپرست روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح منصوب شد.

طی مراسمی که امروز ۱۹ شهریور در محل این بنیاد برگزار شد امین صافی زاده مدیر روابط عمومی گروه هنرهای تجسمی روایت فتح با حفظ سمت به عنوان سرپرست روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح انتخاب و جایگزین محمدرضا کردلو مدیر روابط عمومی پیشین این بنیاد شد.

در بخشی از حکم صافی زاده آمده است: «امید است در سایه توجهات حضرت بقیه الله (عج) و در جهت نیل به اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تدابیر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه فرهنگ و هنر و تعامل سازنده و موثر با اصحاب محترم رسانه موفق و منصور باشید.»

صافی زاده هم اکنون مدیر روابط عمومی پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» نیز است.

بنیاد فرهنگی روایت فتح از مراکز فرهنگی وابسته به سازمان بسیج است که با دارا بودن زیرمجموعه های تخصصی نظیر انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس، انتشارات ساقی و روایت فتح، گروه مستند روایت فتح، شهرک سینمای انقلاب و دفاع مقدس، تماشاخانه سرو و مجتمع فرهنگی هنری اسوه با سابقه ای بیش از دو دهه رسالت انتقال ارزش ها و مفاهیم انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را در قالب هنر و ادبیات بر عهده دارد.