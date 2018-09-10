سکونت۷۷۱خانوار عشایری در مرکزی/ساوه و زرندیه میزبان بیشترین عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده صبح دوشنبه در اولین جلسه شورای عشایری استان مرکزی در اراک که با حضور رئیس سازمان امور عشایری کشور برگزار شد، اظهار داشت: عشایر در همه نقاط کشور هم حافظ امنیت هستند و هم تولیدکنندگان بی دغدغه و بی ادعا به شمار می روند. در استان مرکزی ۷۷۱ خانوار عشایری زندگی می‌کنند که پنج هزار تن گوشت قرمز استان مرکزی توسط این عشایر تامین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین عشایر استان مرکزی در شهرستان های ساوه و زرندیه ساکن هستند، بیان داشت: در ارتباط با مشکلات عشایری در استان مرکزی مقرر شد آبرسانی به مجتمع ۱۴ روستایی زرندیه که مشکل آب دارند به طول ۸۵ کیلومتر با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان انجام شود.

آقازاده خاطرنشان کرد: از این اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی، پرداخت دو میلیارد تومان در تعهد سازمان امور عشایر کشور است و دو میلیارد تومان نیز از طریق بنیاد برکت پرداخت می‌شود که بیش از ۶۰ درصد آن تاکنون پرداخت شده و استان مرکزی نیز در سال ۹۵ تعهد پرداخت دو میلیارد تومان را بر عهده داشت که متاسفانه تاکنون انجام نشده است.

وی تصریح کرد: بخشی از مصوبات این جلسه در این راستا است که تعهد استان مرکزی که سه سال پیش وعده داده و عملیاتی نشده، پیگیری و محقق شود.

استاندار مرکزی بیان داشت: جلسه بعدی شورای عشایری استان مرکزی در محل اسکان عشایر در شهرستان های ساوه و زرندیه برگزار می شود تا از نزدیک مسائل و مشکلات عمده آنان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

آقازاده ادامه داد: از آنجا که عشایر از ظرفیت بالایی در حوزه تولید برخوردار هستند، وظیفه ما ایجاب می کند که از این قشر حمایت کنیم و به فکر برطرف کردن مشکلاتشان باشیم و از ظرفیت های آنان بهره مند شویم.