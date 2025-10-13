نظامی: ۶۳۰۰ مترمکعب آب برای عشایر مرکزی تأمین شد

روحالله نظامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان مرکزی حدود ۸۰۰ خانوار عشایری دارد که از این میان، ۶۰ خانوار برونکوچ هستند و در فصل قشلاق در استان مرکزی و در فصل ییلاق از مراتع استانهای البرز، تهران و مازندران استفاده میکنند.
وی افزود: همچنین ۸۰ خانوار عشایر مهمان از استانهای قم و قزوین به مراتع خرقان زرندیه کوچ میکنند و سایر عشایر عمدتاً دروناستانی و در مناطق ساوه و زرندیه مستقر هستند.
رئیس امور عشایر استان مرکزی، بزرگترین چالش فعلی عشایر را خشکسالی شدید دانست و افزود: خشکسالیهای مکرر منابع آبی را محدود و تولید علوفه مرتعی را کاهش داده است، عشایر نخستین گروهی هستند که از این مسئله آسیب میبینند چرا که تأمین علوفه از بازار نیز با مشکلات جدی و قیمتهای بالا همراه است و دولت باید راهکارهای مؤثری برای حمایت از عشایر در زمینه تأمین علوفه و آب اتخاذ کند.
وی با اشاره به زمزمههایی درباره ادغام سازمان امور عشایر در وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: اگر این طرح قطعی شود، تنها نهاد تخصصی و مدافع حقوق عشایر از بین خواهد رفت، عشایر کشور هماکنون با مشکلات فراوانی روبهرو هستند و حذف این نهاد، سبب بیتوجهی به این قشر زحمتکش خواهد شد.
رئیس امور عشایر استان مرکزی ادامه داد: سازمان امور عشایر ایران تنها نهاد رسمی و تخصصی در زمینه حفظ حقوق و منافع عشایر است و انحلال آن لطمه بزرگی به ساختار خدماترسانی و توسعه عشایری کشور وارد میکند.
رکورد آبرسانی سیار در استان مرکزی
نظامی در خصوص عملکرد سال گذشته امور عشایر استان مرکزی گفت: اداره امور عشایر این استان با بودجهای حدود ۲۵۰ میلیارد ریال، خدمات متعددی از جمله آبرسانی به روستای بیلفتو با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال و اجرای ۹ و نیم کیلومتر آسفالت جادههای عشایری را انجام داده، به دلیل کاهش منابع آبی، ناچار به آبرسانی سیار شدیم و رکورد جدیدی ثبت شد.
وی گفت: سال گذشته حدود ۷۰۰۰ مترمکعب آب براب عشایر استان مرکزی منتقل شد و تنها در نیمه نخست سال جاری این رقم به ۶ هزار و ۳۰۰ مترمکعب رسید.
افزایش تسهیلات بانکی و رشد تولید گوشت قرمز
وی در زمینه تسهیلات بانکی گفت: سال گذشته ۱۸۹ میلیارد ریال تسهیلات به عشایر استان پرداخت شد و در نیمه نخست امسال این رقم به ۲۶۲ میلیارد ریال افزایش یافته است.
نظامی با بیان اینکه تولید گوشت قرمز نیز با روند صعودی همراه بوده است، افزود: در سال گذشته پنج هزار و ۴۰۰ تن و در نیمه نخست امسال ۲ هزار و ۸۳۰ تن گوشت تولید شده است.
وی ادامه داد: عشایر استان مرکزی با حدود چهار هزار نفر جمعیت، تنها چهار دهم درصد جمعیت این استان را تشکیل میدهند، اما ۲۵ درصد گوشت قرمز استان را تولید کرده و سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال در تأمین امنیت غذایی کشور نقشآفرینی میکنند.
توسعه انرژیهای نو و زیرساختها
وی با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: سال گذشته، ۱۶ دستگاه پنل خورشیدی بین خانوارهای عشایری توزیع شد و در نیمه نخست امسال نیز ۸۰ دستگاه دیگر تحویل شد.
رئیس امور عشایر استان مرکزی گفت: در زمینه توزیع فرآوردههای نفتی نیز در سال گذشته ۵۱ هزار و ۶۰۰ لیتر نفت سفید و ۲ هزار و ۷۵۰ سیلندر گاز و در نیمه نخست امسال ۱۸ هزار لیتر نفت سفید و یک هزار و ۳۸۰ سیلندر گاز بین عشایر توزیع شده است.
تولید خوراک دام و آرد
رئیس امور عشایر استان مرکزی گفت: شرکت تعاونی عشایر سال گذشته، ۳ هزار و ۲۰۰ تن خوراک دام تولید کرد و در نیمه نخست امسال یک هزار و ۳۰۰ تن علوفه دامی و ۶ تن آرد بین خانوارهای عشایری توزیع شد، همچنین دو مجتمع بزرگ آبرسانی با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.
بهداشت، آموزش و خدمات فرهنگی
نظامی افزود: با هماهنگی مراکز بهداشت ساوه و زرندیه، خدمات بهداشتی به عشایر ارائه شد و در سال گذشته ۵۲۸ نفر روز آموزشهای مختلف برگزار شد و باید اذعان کرد عشایر استان مرکزی در جشنوارههای پسته زرندیه و انار حضور فعال دارند و صنایع دستی آنان سالانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع تولید و در بازار عرضه میشود.
وی بر ضرورت توجه به آموزش و رفاه کودکان عشایری تأکید کرد و خواستار حضور پررنگتر نهادهایی مانند آموزش و پرورش، بهزیستی، کانون پرورش فکری و اداره ورزش و جوانان در میان جامعه عشایری شد.
