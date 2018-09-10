اجتماع هزاران نفره کارگران برای اقامه عزای دهه اول محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدصادق محسنی کبیر» مدیراجرایی سازمان دارالقرآن خانه کارگر کشور گفت: مراسم عزاداری دهه اول محرم قرار است هر روز با اجتماع یک هزارنفر از کارگران کارخانجات مختلف در ساختمان خانه کارگر واقع در تهران خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان، نبش روانمهر از ساعت ۱۷:۳۰ تا اذان مغرب برگزار گردد .

وی در خصوی برنامه های این مراسم گفت: قرائت قرآن کریم ، قرائت زیارت عاشورا ، مداحی مداحان عصمت وطهارت و نیز سخنرانی هر روز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از برنامه های این مراسم ها خواهد بود.