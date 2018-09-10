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۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸

مدیراجرایی سازمان دارالقرآن خانه کارگر خبر داد:

اجتماع هزاران نفره کارگران برای اقامه عزای دهه اول محرم

اجتماع هزاران نفره کارگران برای اقامه عزای دهه اول محرم

محمدصادق محسنی کبیر گفت: مراسم عزاداری دهه اول محرم با حضور پرشور کارگران تهرانی هر روز در خانه کارگر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمدصادق محسنی کبیر»  مدیراجرایی سازمان دارالقرآن خانه کارگر کشور گفت: مراسم  عزاداری دهه اول محرم قرار است هر روز  با اجتماع یک هزارنفر از کارگران کارخانجات مختلف در ساختمان خانه کارگر واقع در تهران خیابان انقلاب ، خیابان ابوریحان، نبش روانمهر از ساعت ۱۷:۳۰ تا اذان مغرب برگزار گردد .

وی در خصوی برنامه های این مراسم گفت: قرائت قرآن کریم ، قرائت زیارت عاشورا ، مداحی مداحان عصمت وطهارت و نیز سخنرانی هر روز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از برنامه های این مراسم ها خواهد بود.

کد مطلب 4399176

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