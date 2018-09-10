«شیطان انگاری دیگری، جرم انگاری اخلاق» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در طول تاریخ، جوامع «دیگرانی» را ایجاد کردهاند، گروههایی که اغلب از طریق تفاوتهای فرهنگی، نژادی، جنسیتی یا طبقهای دستهبندی میشوند و توسط اکثریت شیطان انگاری میشوند.
فیلیپ وایتهد در کتاب «شیطان انگاری دیگری، جرم انگاری اخلاق» این ایده را به چالش میکشد که چنین شیطان انگاریای واقعیتی ناگزیر از زندگی است. او جرم انگاری تاریخی دیگران را مطرح میکند و به دقت به تلاشهای نوین برای اجتناب از آن از طریق تغییراتی در سیستم قضایی کیفری مینگرد و درنهایت این پرسش را مطرح میکند که آیا چنین رویکردهایی میتوانند در تغییر شرایط وجودی مؤثر باشند که مسئول خلق دیگران است یا نه؟
این کتاب در ۱۱۲ صفحه توسط انتشارات پالیسی در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است.
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