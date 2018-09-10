اعزام ۳۵۰ گروه جهادی به مناطق محروم در رزمایش اقتدار عاشورایی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم پاسدار احسان الله رضاپور صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان اصفهان اظهار داشت: فلسفه سازمان بسیج سازندگی از طریق اردوهای جهادی است و از ابتدا فعالیت خود را در مناطق محروم شروع کردند.

وی با اشاره به برگزاری اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان محمد رسول الله ۲ در اصفهان ابراز داشت: این رزمایش یکی با محوریت گردان های بیت المقدس و دیگری با محوریت گروه های جهادی برگزار می‌شود.

۳۵۰ گروه جهادی تا پایان تابستان سازمان‌دهی می‌شوند

مسئول بسیج سازندگی سپاه صاحب الزمان (عج) با بیان اینکه پیش بینی ما این بود که تا پایان تابستان ۳۵۰ گروه جهادی سازمان دهی شوند، ابراز داشت: متخصصانی از میان مهندسین عمران، کشاورزی، دانشجویی، طلاب و دانش آموزی در این اردوها شرکت می کنند.

وی با بیان اینکه مرحله نخست رزمایش خدمات رسانی گروه های جهادی است که از نهم شهریور تا پایان دفاع مقدس ادامه دارد، بیان داشت: علاوه بر ۳۵۰ گروهی که در تابستان در مناطق محروم فعالیت داشتند حدود ۱۲۳ گروه جهادی تاکنون به این مناطق اعزام شدند.

رضاپور اضافه کرد: تاکنون دو هزار نفر شامل ۹۰۰ خواهر و یک هزار و ۱۰۰ نفر شرکت کننده برادر در قالب اردوهای سه روزه، ۱۰ روزه و هفت روزه در این امر خیر شرکت کردند.

اجرای ۱۱۸ برنامه های اقتصاد مقاومتی در اردوهای جهادی رزمایش محمد رسول‌الله

وی با اشاره به پروژه‌های انجام شده در اردوهای جهادی رزمایش بیان داشت: دو اجرای دو پروژه آبرسانی کشاورزی، هفت پروژه آبرسانی شرب، تکمیل و مرمت ۱۶ حسینیه و مسجد، تکمیل ۱۹ مدرسه، ساخت ۵۰ حمام و سرویس بهداشتی، پنج خانه عالم، ۱۳۵ خانه محروم، اجرای ۱۱۸ برنامه های اقتصاد مقاومتی،۱۰۳ کلاس آموزشی اشتغال ترویجی، ارائه خدمات مشاوره و روانشناسی برای ۸۲۲ نفر، از جمله این موارد بوده است.

اکران ۵۶ فیلم داستانی و مستند و تجهیز ۲۰ کتابخانه روستایی

مسئول بسیج سازندگی سپاه صاحب الزمان (عج) ادامه داد: همچنین ارائه خدمات بینایی و شنوایی سنجی برای ۱۲۵ نفر، انجام ۴۱۶ مورد خدمات دندانپزشکی، خدمات زنان و زایمان برای ۴۴۳ نفر، اعزام یک هزار و ۱۱۷ نفر پزشک در قالب تیم های پزشکی متخصص، ویزیت عمومی و توزیع دارو برای یک هزار و ۵۶۱ نفر، برگزاری ۲۲۷ کلاس آموزشی، ترویجی و تحصیلی، برگزاری ۲۲۸ کلاس عقیدتی و معنوی، توزیع هفت هزار و ۹۸ بسته فرهنگی، اکران۵۶ فیلم داستانی و مستند، تجهیز ۲۰ کتابخانه روستایی، برگزاری ۱۰۷ مورد مسابقات فرهنگی ورزشی از دیگر فعالیت‌های بسیج سازندگی در این رزمایش در قالب اردوهای جهادی است.

وی با بیان اینکه مجموع جمعیت تحت پوشش حدود ۶۲ هزار و ۹۶۶ خانوار هستند، ابراز داشت: اردوهای جهادی در ۸۰ محله در استان اصفهان برگزار شد و اولویت کار حاشیه شهر اصفهان مانند حصه، ارزنان، جلوان، دارک، قائمیه، جوی آباد و شهرهای نزدیک درچه، نجف آباد و خمینی شهر بوده است.

استان اصفهان پرچمدار اردوهای جهادی

رضاپور با بیان اینکه استان اصفهان پرچمدار اردوهای جهادی بر اساس نظرسنجی مرکز کشور است، تاکید کرد: تا پایان تابستان حدود ۶۱۲ اردوی جهادی برگزار و ۱۵ هزار نفر از بسیجیان در این اردو شرکت می کنند.