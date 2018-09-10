تضعیف اقتصاد ایران بزرگترین هدف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر محمدپور ظهر دوشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل که در فرمانداری رودسر برگزار شد با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل و عامل، اظهار کرد: پدافند عامل در حوزه به کارگیری مستقیم جنگ افزار به منظور خنثی کردن و یا کاهش اثرات عملیات خصمانه هوایی، زمینی، دریایی و خرابکارانه است.

وی پدافند غیرعامل را مجموعه اقداماتی دانست که مستلزم به کارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن می‌توان از بروز خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری کرده و یا به حداقل رساند.

سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری گیلان توطئه امروز دشمن را تضعیف اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: تحریم های گسترده آمریکا و اروپا علیه افراد حقیقی و حقوقی ایران و بدعهدی در اجرای برجام نشان می دهد که دشمن از توسعه و رونق اقتصادی ایران به عنوان یکی از پایه های اقتدار ملی هراس دارد.

وی با اشاره به اینکه امسال وارد چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی می شویم، خاطرنشان کرد: اقتدار و عزت ایران در طول این چهل سال برای دشمنان نظام و انقلاب قابل قبول نبوده و از هر فرصت برای خدشه وارد کردن به این نظام استفاده می کنند.

محمدپور در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری درباره دشمن و توطئه های آن اشاره و تصریح کرد: دشمن تلاش می کند از همه ظرفیت های خود علیه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.

وی با اشاره به تأکیدات رهبری معظم درباره تحمیل جنگ اقتصادی از سوی دشمنان، افزود: در جنگ اقتصادی حوزه صادرات و واردات، تکنولوژی و دانش، بانک و سایر مولفه های اصلی یک جامعه و نظام مورد حمله قرار می گیرد و دشمن امروز به این نتیجه رسیده که مهمترین ابزار برای برخورد با کشورها استفاده از ابزار مالی است تا بتواند اراده خود را به آنها تحمیل کند.

سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استانداری گیلان با بیان اینکه مردم و مسئولان نظام مقدس اسلامی از بصیرت و شناخت خوبی نسبت به دشمنان نظام برخوردار هستند، گفت: در این شرایط حفظ وحدت و یکپارچگی در میان مردم و مسئولان لازم و ضروری است.

به گفته این مسئول مذاکره با آمریکا هیچ ثمری برای اقتصاد ایران ندارد و اگر قرار باشد اتفاقی در فضای اقتصادی کشور رخ دهد تنها از طریق اتخاذ سیاست های درست و کارشناسی در حوزه های مختلف روی می دهد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان از ابزار رسانه ای نیز برای القای جنگ اقتصادی و شرایط نامناسب نیز بهره گرفته اند، خاطرنشان کرد: دشمن امروز تلاش دارد تا با ترس از آینده، ما را به دست خودمان به زانو درآورد.

محمدپور با بیان اینکه آمریکا بعد از خروج از برجام مجموعه ای از تهدیدات علیه نظام مقدس اسلامی را تهیه و تدوین کرده است، یادآورشد: دو هدف کوتاه مدت و بلند مدت قبول شرایط آمریکا از سوی مسئولان ایرانی و ایجاد جنگ داخلی و روانی برای نابودی نظام مقدس اسلامی از سوی آمریکا در پیش گرفته شده است.

به گفته محمدپور ابزار آمریکایی ها را برای القای این شرایط بهره گیری از شبکه های اجتماعی و القای شرایط نامناسب در جامعه است.