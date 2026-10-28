قاتل و همدستش در بوشهر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالمجید برزگر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: عصر روز گذشته، در پی وقوع درگیری میان یک مرد جوان و سه نفر دیگر در روستای «حسینکی» شهر چغادک، یکی از طرفین با استفاده از سلاح گرم اقدام به تیراندازی کرد که در نتیجه آن، یک نفر جان خود را از دست داد و فرد دیگری نیز بر اثر شدت جراحات به بیمارستان منتقل شد.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان بوشهر بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حادثه، در محل حاضر شده و با بررسی دقیق صحنه جرم و انجام اقدامات تخصصی، هویت عامل قتل و همدست وی را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان را در شهر بوشهر شناسایی کرده و طی عملیاتی دقیق و هدفمند، موفق شدند هر دو متهم را در کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر کنند.

سرهنگ برزگر با بیان اینکه سلاح گرم مورد استفاده در قتل نیز کشف و ضبط شد خاطرنشان کرد: تحقیقات پلیس برای روشن شدن ابعاد مختلف حادثه و مشخص شدن علت و انگیزه وقوع قتل همچنان ادامه دارد.

این مقام ارشد انتظامی استان با تأکید بر ضرورت کنترل خشم و پرهیز از خشونت در اختلافات شخصی، از شهروندان خواست در صورت بروز اختلاف، از هرگونه درگیری فیزیکی و استفاده از سلاح سرد و گرم خودداری کرده و حل‌وفصل مسائل را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.

وی گفت: همچنین در صورت مشاهده تهدید یا احتمال وقوع درگیری خطرناک، موضوع را سریعاً به پلیس اطلاع دهند تا از بروز حوادث ناگوار و جبران‌ناپذیر پیشگیری شود.