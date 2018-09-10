به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از آلبوم سرود «بزرگ راه» با محوریت شخصیت فرماندهان شهید دفاع مقدس امروز دوشنبه نوزدهم شهریور با حضور حجتالاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در تالار وحدت تهران برگزار شد.
حجت الاسلام محمد قمی در این مراسم با قدردانی از انتشار این آلبوم بیان کرد: امروز اینجا کنار هم هستیم تا از وجوه آسمانی و پرشور سرود و سرودخوانی صحبت کنیم. برای خواندن سرودهای آسمانی باید وجود آسمانی داشت که هنرمندان نوجوان این اثر ارزشمند، از این وجود آسمانی برخوردارند و ما وقتی این سرودها را میشنویم حسرت به دل، به هنر آنها نگاه میکنیم و یاد و خاطره شهدای عزیز را گرامی میداریم.
وی ادامه داد: فصل دومی که برای این اتفاق ارزشمند میتوانیم قائل باشیم، لذت بردن از آثاری است که به عنوان سرود میشنویم. من بر این باورم که در سرود، منیت وجود ندارد. سرود یک جمع است که حرفهای قدسی و آسمانی میزند و باید این هنر قدسی و آسمانی را به خوبی به مخاطبان منتقل کرد. پس وقتی پای ارائه کلام قدسی و آسمانی به میان میآید دیگر جایی برای خودنمایی باقی نمیماند. اصلا ذات سرود به این شکل است و پیچیدگیهای عجیبی دارد که به اعتقاد من ارائه آن نحوه متفاوتی از ارائه هنر است.
رییس سازمان تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از صحبتهای خود بیان کرد: ما از همه اتفاقات آسمانی و قدسی که در قالب سرود به ما ارائه شدهاند، خاطرات ماندگاری داریم که همواره به صورت ناخودآگاه آنها را زمزمه میکنیم و امیدوارم این اثر هم مانند سرودهای ماندگار سالهای قبل، اثری ماندگار شود. سرود، هنر مردمی است که اگر خوب باشد قطعا مردم نیز آن را برای خود بارها و بارها میخوانند و تکرار میکنند. باید برای مردم و از مردم خواند. این مردم با وجود تمام فشارهایی که تحمل میکنند، عمیقا پای اسلام و عاشورا ماندهاند که شما از همین امشب که شب اول محرم است میتوانید نشانههای آن را در سیمای شهرمان ببینید.
وی افزود: من از همه شما هنرمندان عزیز میخواهم تا با تولید آثار هنری فاخر کارهای ماندگاری را در این زمینه تولید کنید. البته لازم است در اینجا یک دستمریزاد به همه آنهایی بگوییم که برای تولید این اثر زحمت کشیدهاند. این آلبوم اثری در تمجید بزرگانی است که کوه غیرت هستند. محرم فصل عاشقی است و امیدوارم در این شب عزیز، حسینی و عاشورایی باشیم و با این حرکت گامی در تقرب به مقام سید الشهدا برداریم.
خاطراتی که با سرود مرور میشود
حسین هوشیار مربی سرود دانش آموزی و ذاکراهل بیت(ع) هم از دیگر سخنرانان این آئین بود که در ابتدای مراسم گفت: خیلی خوشحالم که در این مراسم حضور پیدا کردم. در جمعی که خاطرات من را ورق زد که به اعتقاد من خاطرات ماندگاری هستند. به هر صورت دلیل اینکه من سرود را همچنان ادامه دادم، شاید به این موضوع بر میگردد که من از قدیم و در ایام دفاع مقدس عضو گروه سرود بودم که در مسجد محلهمان در نازی آباد تهران قرار داشت. به یاد دارم در آن زمان عملیات کربلای پنج انجام میشد و فرمانده پایگاه ما شهید حسین عفیفی در این عملیات حضور داشت. او قبل از شهادت انسان بسیار عجیبی بود و وقتی به شهادت رسید من به سراغ مربی مدرسهمان رفتم و از او خواستم تا شرایطی را برای اجرای یک سرود در قدردانی از این شهید بزرگوار فراهم کند. خوشبختانه این امکان میسر شد و ما در آن زمان با لباس خاکی سرود را اجرا کردیم.
وی افزود: یادم میآید وقتی سرود تمام شد اکبر دائم میگفت که روزی پیش شهید حسین عفیفی میآید تا اینکه چند وقت بعد زمان امتحانات ما فرا رسید و من در شبی بود که خواب اکبر را دادیم که روی ابرها راه میرود و من زیر پای او. او به من نگاهی کرد و گفت: حسین آن سرودی که برای شهید عفیفی خواندی را برای من هم بخوان و من به یک بار از خواب بیدار شدم و بعد از مدتی که امتحان را انجام دادیم در راه بازگشت به خانه متوجه شدم که اکبر نیز به شهادت نائل آمده است. از همان زمان برای من واضح شد که شهدا میشنوند که ما به آنها چه میگوییم. شهدا نیازی به کار ما ندارند اما آنها از ما تشکر میکنند چون ما راه آنها را روشن میکنیم ما کاری میکنیم که در کوران حوادث اینها با نغمات شما از بین نرود. اصلا یکی از ابزار معرفی عاشورا آمیختگی با هنر است و سرود هم مظاهری از هنر است.
هوشیار بیان کرد: کاری که شما شروع کردید مورد عنایت شهداست و شما به این موضوع شک نکنید که سرداران بزرگی که بزرگراه ما هستند به دانه دانه شما نظر دارند و از شما به خاطر کارهایتان تشکر میکنند.
وی ادامه داد: بر این باورم که این شهدا هستند که برای ما دست میزنند و من بسیار خوشحال بودم که در زمان جنگ همراه با همین گروه سرود به جبهه میرفتیم. بچههای عزیز شما بدانید که چه میخوانید. سرود با تئاتر فرق دارد، سرود و سرود خوان شخصیتی است که وقتی از حنجره خود یک پیام را میرساند اگر وفادار نباشد به آن پیام، قطعا اثر نمیگذارد. این یک بزرگراه دو طرفه است. امیدوارم این حرکت زیبا و نو که پیام شهدا را منتقل میکند الهامبخش مدارس ما باشد. محتوا در مدارس کمرنگ شده است و مأوا باید کمک کند که این تولیدات به سمت مدارس برود.
در این مراسم که برای نخستین بار به این شکل برگزار میشد، قطعات آلبوم سرود «بزرگراه» در قالب سرود نمایش به اجرا در آمد که در این چارچوب هنرمندانی از استانهای مختلف کشور مانند خراسان رضوی، فارس، لرستان، قم، آذربایجان غربی، یزد، اصفهان و تهران اجرای این سرود نمایش را بر عهده داشتند.
آلبوم سرود «بزرگراه» متشکل از قطعات سرود و همخوانی پیرامون سرداران شهید همّت، بروجردی، شهید زین الدین، برونسی، باقری، باکری، خرّازی، طهرانی مقدّم، چمران، صیّاد شیرازی است که به زودی روانه بازار میشود.
نظر شما