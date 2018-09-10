به گزارش خبرگزاری مهر، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌ جمهوری ترکیه در مصاحبه با روزنامه «آکشام» اعلام کرد که آمریکا با استفاده از ابزار نفت به کردهای تحت حمایت واشنگتن کمک کرده و از آن ها حمایت می کند.

رئیس‌ جمهوری ترکیه ادامه داد: آنها (آمریکا) هم اکنون از سازمان‌ های تروریستی مانند یگان‌های مدافع خلق (ی‌ پ‌گ) در دیرالزور با نفت حمایت می‌ کنند؛ این تروریست ها ۳۰۰ میلیون دلار از طریق فروش نفت در بازار جهانی درآمد کسب می کنند و همه این ها به کمک واشنگتن به انجام می رسد.

وی در ادامه با اشاره به نشست سه‌ جانبه اخیر خود با همتایان ایرانی و روسی در تهران گفت: زمانیکه از میزان حمایت نفتی آمریکا از کُردهای سوریه (تحت حمایت واشنگتن) به رئیس‌ جمهور پوتین گفتم؛ او بسیار شگفت‌ زده شد.