  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۳۱

اردوغان:

آمریکا به کُردهای تحت حمایتش در سوریه ۳۰۰ میلیون دلار کمک می‌کند

آمریکا به کُردهای تحت حمایتش در سوریه ۳۰۰ میلیون دلار کمک می‌کند

رئیس‌ جمهوری ترکیه اعلام کرد که آمریکا به کُردهای تحت حمایتش در سوریه با حمایت از فروش نفت در بازار جهانی ۳۰۰ میلیون دلار کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌ جمهوری ترکیه در مصاحبه با روزنامه «آکشام» اعلام کرد که آمریکا با استفاده از ابزار نفت به کردهای تحت حمایت واشنگتن کمک کرده و از آن ها حمایت می کند.

رئیس‌ جمهوری ترکیه ادامه داد: آنها (آمریکا) هم اکنون از سازمان‌ های تروریستی مانند یگان‌های مدافع خلق (ی‌ پ‌گ) در دیرالزور با نفت حمایت می‌ کنند؛ این تروریست ها ۳۰۰ میلیون دلار از طریق فروش نفت در بازار جهانی درآمد کسب می کنند و همه این ها به کمک واشنگتن به انجام می رسد.

وی در ادامه با اشاره به نشست سه‌ جانبه اخیر خود با همتایان ایرانی و روسی در تهران گفت: زمانیکه از میزان حمایت نفتی آمریکا از کُردهای سوریه (تحت حمایت واشنگتن) به رئیس‌ جمهور پوتین گفتم؛ او بسیار شگفت‌ زده شد.

کد مطلب 4399574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها