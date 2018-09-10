مراسم شال گذاری هیئت های مذهبی قلب پایتخت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دهداری پور در این مراسم با بیان اینکه خدا را شاکریم که یک سال دیگر توفیق داد ایام محرم را درک کنیم گفت: ان شاء الله بتوانیم رهروان واقعی نهضت امام حسین (ع) در عاشورا بوده و خادم واقعی عزاداران حسینی باشیم.

او با بیان اینکه نوکری امام حسین لیاقت می خواهد ادامه داد: امیدوارم امسال هیئت های مذهبی روی شناساندن افراد بی بدیل واقعه کربلا به مردم و نسل جوان کار کنند و یکی از کارکردهای هیئت های مذهبی باید تبیین واقعی پیام نهضت عاشورا باشد.

دهداری پور با بیان اینکه امروزه اخلاقیات گمشده جامعه است تصریح کرد: باید وفادارای و وفای به عهد را از حضرت عباس و آزادگی را از حربن یزید یاد گرفته و تمام اشخاص حاضر در واقعه کربلا منبع عظیمی هستند که باید به درستی شناخته شوند.

شهردار منطقه شش با اشاره به اینکه واقعه عاشورا عالم را فرا گرفته است و مختص شیعیان نیست ادامه داد: هر آزاده ای در جهان می گوید از پیام نهضت عاشورا درس گرفته و خود را وامدار امام حسین (ع) می داند.

دهداری پور با اشاره به اینکه هر سال مراسم ماه محرم و پیاده روی اربعین با شور و شعور مردم برگزار می شود گفت: طی این۱۴۰۰ سال مردم بوده اند که عاشورا را زنده نگاه داشته اند و افتخار می کنیم که شیعه هستیم.

او با بیان اینکه شهرداری نیز در کنار مردم نقش حمایتی در برگزاری مراسم عزاداری امام حسین (ع) خواهد داشت ادامه داد: وفاداری و صداقت دو اصلی است که در کار برای امام حسین (ع) باید مورد توجه قرار گیرد.