به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب عصر دوشنبه در آیین افتتاح مرکز آموزشی تربیت معلم در شهر آرادان با حضور وزیر آموزشوپرورش ضمن بیان اینکه این منطقه تنها شهرستانی به شمار میرود که از خدمات ورزشی برای دانش آموزان بیبهره است، ابراز داشت: با توجه به اینکه ارتقا نشاط اجتماعی در بین نوجوانان در نهایت بهسلامت هر چه بیشتر افراد یک جامعه و از بین بردن هزینههای اضافی درمان پیشگیری میکند لذا انتظار میرود توزیع عادلانه خدمات در این خطه صورت گیرد.
وی افزود: دانش آموزان گرمساری و آرادانی در رشتههای فنی و حرفهای موفق به کسب موفقیتهای ارزشمندی شدند لذا انتظار میرود توازن خدمات برای رشتههای فنی و حرفهای و کار و دانش برای این دو شهرستان انجام شود تا بتوانیم شاهد رشد و ارتقای مهارت در بین دانش آموزان این خطه باشیم.
عضو خانه ملت با بیان اینکه آرادان دارای قدمت بالا و مجموعه پراکنده روستایی است، ابراز داشت: ۷۰ درصد جمعیت غالب این منطقه روستاییان را شامل میشود که با توجه به گستردگی منطقه و پایین بودن نرخ دانشآموزی مدارس، خدمات ارزشمندی به اکثر مدارس تعلق نمیگیرد لذا انتظار میرود این موارد در تصمیمات وزراتخانه بازنگری شود.
کاتب در ادامه تصریح کرد: امروز شاهد افتتاح مرکز تربیت معلم آرادان هستیم که میتواند نقش مهمی در آینده فرزندان داشته باشد و از وزیر بابت صدور دستور احداث دانشگاه فرهنگیان قدردانیم زیرا میتوانیم پذیرای دانشجویان برای ورودی امسال باشیم که باید گفت در این منطقه امکانات بسیار ارزشمندی وجود دارد که میتواند در خدمت نظام آموزشوپرورش باشد.
وی افزود: در مبحث آموزشوپرورش نباید از نقش خیران غافل شد زیرا این افراد در تسریع پروژه های مدرسهسازی نقش بسیار مهمی را بر گردن آموزشوپرورش دارند لذا باید در هر فرصتی ضمن تشویق آنها خیران جدیدی را نیز به عرصه دعوت کنیم.
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