حسین عرفانی دوبلور پیشکسوت در بیمارستان بستری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیما، مجتبی نقی یی مدیر واحد دوبلاژ سیما گفت: سابقه بیماری استاد حسین عرفانی صدای ماندگار دوبله تلویزیون به چند ماه قبل برمی گردد و روند تحت درمان پزشکی او رو به بهبودی بود اما متاسفانه در چند روز اخیر بیماری وی دوباره شدت گرفت و منجر به بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شد.

وی درباره وضعیت فعلی صداپیشه «دی دی» و «مدیر کل» گفت: خوشبختانه با رسیدگی کادر پزشکی وضعیت او اکنون مثبت است و من تقاضا دارم همکاران و مردم عزیز برای سلامتی صدای ماندگار کشور دعا کنند تا دوباره شاهد حضور او در سازمان و خلق آثاری فاخر همچون گذشته از او باشیم.

عرفانی متولد ١٣٢١ است و با بیش از ٥ دهه فعالیت، دوبلور بازیگرانی همچون اکبر عبدی در فیلم «سفر جادویی»، کاظم افرندنیا، جمشید هاشم پور، محمد برسوزیان، محمد مطیع و شخصیت های خارجی مانند آرنولد، تامی لی جونز، ساموئل ال جکسون، دنزل واشنگتون، لارنس فیش برن، مورگان فریمن و سیلوستر استالونه بوده است. وی سابقه اجرا و بازیگری هم دارد.