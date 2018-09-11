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۲۰ شهریور ۱۳۹۷، ۹:۳۳

حسین عرفانی دوبلور پیشکسوت در بیمارستان بستری شد

حسین عرفانی دوبلور پیشکسوت در بیمارستان بستری شد

حسین عرفانی دوبلور تلویزیون در بیمارستان تحت مراقبت های ویژه بستری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیما، مجتبی نقی یی مدیر واحد دوبلاژ سیما گفت: سابقه بیماری استاد حسین عرفانی صدای ماندگار دوبله تلویزیون به چند ماه قبل برمی گردد و روند تحت درمان پزشکی او رو به بهبودی بود اما متاسفانه در چند روز اخیر بیماری وی دوباره شدت گرفت و منجر به بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شد.

وی درباره وضعیت فعلی صداپیشه «دی دی» و «مدیر کل» گفت: خوشبختانه با رسیدگی کادر پزشکی وضعیت او اکنون مثبت است و من تقاضا دارم همکاران و مردم عزیز برای سلامتی صدای ماندگار کشور دعا کنند تا دوباره شاهد حضور او در سازمان و خلق آثاری فاخر همچون گذشته از او باشیم.

عرفانی متولد ١٣٢١ است و با بیش از ٥ دهه فعالیت، دوبلور بازیگرانی همچون اکبر عبدی در فیلم «سفر جادویی»، کاظم افرندنیا، جمشید هاشم پور، محمد برسوزیان، محمد مطیع و شخصیت های خارجی مانند آرنولد، تامی لی جونز، ساموئل ال جکسون، دنزل واشنگتون، لارنس فیش برن، مورگان فریمن و سیلوستر استالونه بوده است. وی سابقه اجرا و بازیگری هم دارد.

کد مطلب 4399967
عطیه موذن

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