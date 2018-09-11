ناظم الشریعه: دنبال تغییر نسل تیم ملی فوتسال هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سید محمد ناظم الشریعه درباره حضور در تورنمنت چهارجانبه فوتسال تبریز گفت: آخرین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال در تهران برگزار خواهد شد تا بازیکنان تمرینات خود را برگزار و برای شرکت در مسابقه فوق آماده شوند.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه تیم ملی فوتسال ۹۰ درصد تغییر کرده و بازیکنان جوان در کنار با تجربه ها تمرینات خود را برگزار و فعالیت های مربوطه را انجام می دهد، بر همین اساس نیاز داریم تا بازی های تدارکاتی داشته باشیم و بازیکنان را ارزیابی کنیم، به جوان ها میدان دهیم تا تجربه کسب کنند و در نهایت آینده تیم ملی تامین شود.

ناظم الشریعه تصریح کرد: انگیزه جوانان در اردوها در کنار با تجربه ها بسیار بالاست. چیزی که بسیار مهم است نسل جدید به اردوهای تیم ملی اضافه شده و ما به دنبال تغییر نسل هستیم تا آینده تیم ملی فوتسال را تامین کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال در ادامه بیان کرد: آنالیز تیم های ژاپن و بلاروس را در کلاس های تئوری برای بازیکنان مطرح کردیم. بچه ها تمرکز خود را باید بر روی بازی اول که با بلاروس است بگذارند. اولین بازی برایمان بسیار مهم است

ناظم الشریعه در پایان گفت: بعد از ایام عزاداری سالار شهیدان روز ۲۹ شهریورماه به تبریز اعزام می شویم تا در تورنمنت حضور داشته باشیم. بدون شک بار فنی این تورنمنت برای کادر فنی و بازیکنان مطلوب خواهد بود. بازیکنان نیاز دارند بازی های تدارکاتی خوبی داشته باشند تا محک بخورند و تجربه کسب کنند.