برانکو به بازیکنان پرسپولیس: تمرکزتان روی بازی با نساجی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تیم فوتبال پرسپولیس آخرین تمرین خود قبل از بازی با نساجی را از ساعت ۱۰ صبح امروز سه‌شنبه در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کرد.

بازیکنان پرسپولیس امروز پرنشاط بودند و قبل از شروع تمرین هم برای بازی با الدحیل کری می‌خواندند و شوخی می‌کردند. در یکی از صحنه‌ها تعدادی از بازیکنان در حالی‌که ژست پرتاب نیزه‌های مخصوص تمرین را گرفته بودند، می‌گفتند تیم الدحیل در تیررس آنها است و از اشتیاق برای این بازی سخت می‌گفتند.

هر چند برانکو در شروع این تمرین بار دیگر به شاگردانش تاکید کرد که به هیچ چیز غیر از بازی با نساجی فکر نکنند.

بازیکنان همچنین قبل از حضور برانکو، خودشان گرم کردن را آغاز کردند و بعضی هم بعد از گرم کردن تمرین شوتزنی انجام دادند.

با حضور برانکو ایوانکوویچ در شروع تمرین، مارکو استیلینوویچ مربی بدنساز سرخپوشان دست به کار شد. ایگور پانادیچ هم تمرینات اختصاصی برای دروازه بانان در نظر گرفت. پس از آن بازی فوتبال تحت فشار در نیمی از زمین در برنامه بود.

پاس بلند، انتقال توپ از دفاع به حمله، تغییر جریان بازی، سانتر از جناحین و شروع مجددها، برنامه‌های تمرینی بعدی سرخپوشان بود.