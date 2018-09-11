آلمان مناطق حفاظت شده زیست محیطی را در اختیار دامداران قرار داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، گرمای شدید تابستان ۲۰۱۸ منجر به کاهش تولید علوفه و درنتیجه افزایش قیمت آن در اروپا شده. آلمان به‌منظور حمایت از دامداران، درِ مناطق حفاظت‌شده زیست‌محیطی را به روی دامداران گشود تا با چرا دادن دام‌ها در این مناطق از افزایش قیمت علوفه خسارت نبینند.

بنا به اعلام وزارت کشاورزی آلمان در هامبورگ، در پی وقوع گرمای شدید تابستان امسال و کاهش تولید علوفه و خوراک دام در اروپا، دولت آلمان در اولین اقدام خود به‌منظور کمک به دامداران و جلوگیری از متضرر شدن آن­ها درنتیجه‌ افزایش سریع قیمت علوفه و دانه‌ی خوراکی، برخی نواحی حفاظت‌شده را با رعایت شرایط محیط‌زیستی در اختیار دامداران قرار خواهد داد تا برای چرا و تأمین غذای دام خود از آن‌ها بهره‌برداری کنند.

این نواحی بر اساس شرایط تعیین‌شده اتحادیه اروپا حفاظت‌شده تعیین گردیده‌­اند و در مقابل؛ دولت‌های اروپایی با اعطای یارانه ­هایی به کشاورزان، با لحاظ روش­ های دوست­دار محیط‌زیست غذای دام کشاورزان را تأمین می ­کند. بنا به اعلام وزارت کشاورزی، آلمان ادامه روند گرما چالش بزرگی برای کشاورزان و به‌خصوص برای دامداران در تأمین غذای دام است .

آلمان جز کشورهای شمال اروپاست که در اثر گرمای تابستان امسال دچار کاهش سطح تولیدات کشاورزی شده است به‌طوری‌که برداشت دانه‌­های خوراکی در این کشور به کمترین میزان خود در ۲۴ سال گذشته رسیده و منابع کاه و یونجه بسیار کاهش پیدا کرده‌اند.

وزارت کشاورزی آلمان اعلام کرده است که علاوه بر آزاد کردن برخی مناطق تحت حفاظت محیط‌زیست برای چرای دام، برنامه ­های حمایتی دیگری نیز برای کشاورزان در نظر دارد که پس از برداشت محصول در اواخر اوت ۲۰۱۸ اجرا خواهند شد.

ترجمه : مجتبی پویان مهر- کارشناس اقتصادی

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