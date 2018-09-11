اهدای شال عزا به پیر غلامان اهل بیت(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور مشاور شهردار تهران و رییس مرکز فعالیت های دینی، شهردار و جمعی از مدیران منطقه، مسئولین شهری، ائمه جماعات مساجد و روسای هیأت های مذهبی در مجتمع شهید حبیب غنی پور برگزار شد. ضمن پخش کلیپ پیرامون توصیه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری به هیئات برای برگزاری هر چه باشکوه مراسم های محرم و صفر و همچنین نظافت شهری و آراستگی در معابر، حجت الاسلام صادق زاده مشاور شهردار و رییس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران در سخنانی با تاکید بر لزوم توجه هر چه بیشتر مسئولان هیئت‌های مذهبی به اهداف عاشورای حسینی، با اشاره به اهمیت یادآوری فلسفه و اهداف قیام عاشورا که همان امر به معروف و نهی از منکر بوده است گفت: خادمان هیئات به عنوان طلایه داران نهضت حسینی وظیفه خطیری بر عهده دارند و باید با برنامه ریزی مناسب و بهره گیری از عالمان و ذاکران بصیر از اشاعه خرافات و روایات کذب جلوگیری کنند.

وی حفظ ایمنی اماکن مذهبی، احترام به حقوق دیگران، رعایت حق الناس و ایجاد نظم در هیئات را از مهم ترین وظایف مسئولان هیأت ها در زمان برگزاری مراسم عزاداری دانست و از آنان تقاضا کرد که با جلب مشارکت های مردمی با عوامل شهرداری، نیروی انتظامی و پلیس راهور به منظور برقراری نظم، امنیت و پاکیزگی محیط و اجرای مراسم به بهترین وجه ممکن همکاری داشته باشند.

صادق زاده با اشاره به اهمیت نظافت در دین مبین اسلام بر استفاده از ظرفیت های مردمی برای پاکسازی اطراف محل اجرای مراسم و ایستگاه های صلواتی تاکید کرد و افزود: هیأت ها به صورت خودجوش با برپایی نماز جماعت در معابر فرهنگ اقامه نماز اول وقت را اشاعه دهند و در این راستا شهرداری نیز تمهیدات و مساعدت های لازم را خواهد اندیشید تا نماز ظهر عاشورا همچون سال های گذشته به بهترین نحو اجرا شود.

در ادامه امیر قاسمی معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ضمن اعلام آماده باش منطقه برای فراهم سازی بستر مناسب برگزاری مراسم های ماه محرم و ابلاغ شیوه نامه اجرایی، با اشاره به لزوم اجرای تمهیدات مناسب برای پیشگیری از بروز هر گونه حادثه احتمالی بر فراهم سازی محیطی امن برای شهروندان تاکید کرد و خواستار رعایت نظم و امنیت و همچنین حفظ نظافت و پاکیزگی معابر شد.

شایان ذکر است در خاتمه این مراسم ضمن تجلیل از پیر غلامان و جمعی از ائمه جماعات مساجد، مراسم مرثیه سرایی و عزاداری برگزار شد و پیر غلامان شال عزا به گردن آویختند.