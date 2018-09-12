جهش ۳ درصدی قیمت نفت با وحشت بازار از تحریم ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، به دنبال گزارش کاهش میزان ذخایر نفت آمریکا، با نزدیک شدن به تحریم ایران و انتظار از محددتر شدن عرضه، قیمت نفت که دیشب بیش از ۲ درصد جهش کرده بود، به صعود خود ادامه داد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتی‌آی، تا ساعت ۱۰:۰۰ به وقت تهران، ۵۹ سنت یا ۰.۹ درصد به جهش ۲.۵ درصدی دیشب خود افزود و به ۶۹.۸۴ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، که دیشب ۲.۲ درصد جهش کرده بود تا این لحظه ۲۸ سنت یا ۰.۴ درصد دیگر هم بالا رفت و به ۷۹.۳۴ دلار رسید.

قیمت‌های نفت درحالی جهش کرد که دیشب داده‌های موسسه سوخت آمریکا نشان داد که میزان ذخایز این کشور کاهش بزرگی داشته‌اند. این چهارمین جلسه متوالی افزایش قیمت برنت است.

موسسه سوخت آمریکا (ای‌پی‌آی) اعلام کرد که در هفته منتهی به ۷ سپتامبر میزان ذخایر نفت تجاری آمریکا ۸.۶ میلیون بشکه کاهش یافته است.

روز چهارشنبه به وقت آمریکا (امشب) داده‌های رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (ای‌آی‌اِی) منتشر خواهد شد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که انتظار دارد تولید روزانه نفت خام این کشور در بازه ۲۰۱۸-۲۰۱۹ با افزایشی ۸۴۰ هزار بشکه‌ای به ۱۱.۵ میلیون بشکه در روز برسد و به این ترتیب پیش‌بینی قبلی خود در مورد افزایش ۱.۰۲ میلیون بشکه‌ای و تولید ۱۱.۷ میلیون بشکه در روز را کاهش داد.

بیرون از ایالات‌متحده تاجران بر روی تاثیر تحریم‌های ضد ایرانی آمریکا که صنعت نفت این کشور را هدف قرار داده است تمرکز کرده‌اند.

وزیر انرژی روسیه، الکساندر نواک هم در مورد عواقب تحریم نفتی ایران هشدار داده است.