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۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۲۳:۲۱

نساجی بهتر از این می شود؛

کنایه مربی نساجی به داور بازی با پرسپولیس: داوری عالی بود!

کنایه مربی نساجی به داور بازی با پرسپولیس: داوری عالی بود!

مربی تیم فوتبال نساجی قائمشهر با انتقاد از وضعیت داوری به طعنه گفت: داوری عالی بود و همه از آن رضایت داشتند!

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی نسب پس از شکست دو بر یک تیمش برابر پرسپولیس تهران گفت: بازی خوبی از خود ارائه کردیم و معتقدم مستحق شکست نبودیم اما بازیکنان ما جوان و کم تجربه بودند و همین مساله باعث شد این شکست را مقابل پرسپولیس پذیرا شویم.

وی تاکید کرد: مطمئن باشید در هفته های آتی نساجی بهتر از گذشته خواهد شد و با ارائه بازی های قابل قبول تر نتایج بهتری هم کسب خواهد کرد.

هاشمی نسب در خصوص قضاوت داور هم گفت: داوری عالی بود (با خنده) هم ما و هم پرسپولیس با داوری مشکل پیدا کردیم و شما دیدید چقدر در طول بازی درگیری به وجود آمد.

مربی نساجی در خصوص درگیری های به وجود آمده در حین و پایان بازی هم گفت: برخی از درگیری ها طبیعی بود. بازیکنان خسته هستند فشار زیادی را تحمل کردند و همین مساله باعث شد بین بازیکنان و حتی اعضای کادر فنی درگیری به وجود بیاید.

هاشمی در پایان و در پاسخ به این پرسش که هواداران پرسپولیس به شما توهین کردند، گفت: من دیگر به این مسائل عادت کرده ام، آنها سال هاست علیه من فحاشی می کنند ولی من سکوت کرده و هیچ حرفی در این خصوص نمی زنم.

کد مطلب 4401974

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