۱۵۰ هزار دانش آموز در سال تحصیلی جدید در مدارس تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور بعدازظهر پنجشنبه در همایش معاونین آموزشی شهرستانها و مناطق استان افزود: همچنین ۱۳هزار و ۴۶۵ پرسنل آموزشی و اداری استان نیز در سال تحصیلی جدید برای آموزش و پرورش این دانش آموزان خدمت می کنند.

وی با بیان اینکه سه هزار و۱۷آموزشگاه در ۱۳شهرستان ومنطقه استان پذیرای این دانش آموزان است، گفت: مهارت آموزی، کیفیت بخشی و توسعه مشارکت از اهداف آموزش و پرورش در سال جدید است.

زارع پور تصریح کرد: همزمان با سراسر کشور، شروع سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان پایه های اول ابتدایی و پایه های هفتم ودهم شنبه ۳۱شهریورماه خواهد بود.

وی افزود: بازگشایی مدارس برای تمامی دانش آموزان استان نیز روز یکشنبه اول مهرماه خواهد بود.

زارع پور اظهار داشت: در راستای انتخاب مدیران مدارس نیز در سال تحصیلی جدید، فرایند انتخاب مدیران در همه شهرستانها ومناطق استان اجرایی می شود و داوطلبان واجد شرایط می توانند در آزمونی که اعلام می شود شرکت کنند.