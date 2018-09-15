پروژه احداث اورژانس نهبندان آغاز شد/سفر مجدد وزیر بهداشت به استان

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم قائمی صبح شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان جنوبی با اشاره به سفر وزیر بهداشت به استان بیان کرد: طی این سفر ۱۵ پروژه درمانی در شهرستان های بیرجند، قاین و فردوس به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه طی این سفر احداث مرکز ترومای بیرجند به تصویب رسید، افزود: امید است در آینده ای نزدیک این مرکز در بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند به بهره برداری برسد.

قائمی با بیان اینکه عملیات اجرایی اورژانس نهبندان را هم آغاز کرده ایم، گفت: امیدواریم این پروژه طی سه ماه آینده با سفر مجدد وزیر بهداشت به استان به بهره برداری برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی هم در این جلسه با اشاره به پروژه های نیمه تمام استان بیان کرد: باید مبنای دستگاه ها بر تکمیل این پروژه ها باشد.

سید مجتبی علوی مقدم بیان کرد: در راستای تزریق روحیه امید در بین مردم باید پروژه هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالایی هستند، هر چه سریع تر به اتمام برسند.

وی با اشاره به شاخص های توزیع اعتبارات در استان بیان کرد: شاخص ها در توزیع اعتبارت مبنای کارشناسی دارد.