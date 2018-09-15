اختصاص ۱۰۰میلیارد تومان برای تسریع در اجرای آزاد راه مشهد-چناران

به گزارش خبرنگارمهر ، محمد مقدوری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:طی بازدیدی که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های راه و آزادراهی استان داشتیم مقرر شد به منظور کمک به تسریع در اجرا و پیشرفت پروژه آزادراه مشهد – گلبهار – چناران طی دو هفته آینده ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب اوراق خزانه به پروژه تزریق شود.

وی افزود:بخشی دیگر از مشکلات این پروژه ازجمله تملک اراضی مسیر و صدور مجوز انشعابات آب برای تامین آب مورد نیاز پروژه هم قرار شد با حمایت استانداری از سوی دستگاه های مربوطه سرعت بیشتری یابد.

معاون استاندارخراسان رضوی ادامه داد: سال گذشته کلنگ این پروژه به طول ۵۳ کیلومتر از مشهد تا چناران به زمین زده شد و امروز در ۴ قطعه مختلف کارگاه ها تجهیز شده و در دست اجراست و آستان قدس رضوی با سهم ۷۰ درصدی در این پروژه مشارکت دارد و کار با شرایط بسیار خوبی مدیریت و دنبال می شود.

وی تاکید کرد:پروژه حرم تا حرم طرح دیگری بود که در سفر معاون وزیر راه و شهرسازی پیگیری شد و موضوع کمبود منابع مالی برای اجرای آن مطرح شد وبرای قطعه یک این پروژه در مسیر مشهد تا نیشابور به طول ۱۵ کیلومتر که توسط قرارگاه خاتم الانبیااز حدود ۱۰ ما قبل فعال و تا کنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب عملیات خاکی آن انجام شده است و مشکلی از نظر تملک اراضی و عملیات اجرایی وجود ندارد و تنها مساله کمبود منابع مالی است که معاون وزیر راه شهرسازی وعده تامین ۱۰۰ میلیارد تومان منابع برای این پروژه به صورت ویژه تا پایان سال را داد.

مقدوری بیان کرد: همچنین برای اتمام باقیمانده عملیات اجرایی باند دوم محور مشهد – فریمان – تربت جام – تایباد که حدود ۵۰ کیلومتر است و نیز بخشی از باند دوم محور مشهد – سرخس نیز مقرر شد برای هر یک از آنها به گونه ای برنامه ریزی شود که حداکثر تا شهریور ماه سال ۹۹ با توجه به کمک هایی که دولت در سفر اردیبهشت ماه امسال رئیس جمهوری به استان برای این دو پروژه مصوب نمود، به انجام برسد.

وی گفت: اعتبار مصوب برای محور مشهد – فریمان – تایباد بر اساس این مصوبه ۱۰۰ میلیارد تومان و مشهد سرخس ۸۰ میلیارد تومان است و تلاش بر تحقق این منابع است و بدین منظور مقرر شد مجوزهای لازم توسط شرکت توسعه زیرساخت های حمل و نقلی کشور صادر شود.