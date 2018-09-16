گزارش حدادعادل ازراهپیمایی اربعین/ «به صحراشدم عشق باریده بود...»

به گزارش خبرنگار مهر، وی در سال ۱۳۹۶ به نجف اشرف می‌رود و با سیل عظیم راه‌پیمایان اربعین هم‌مسیر می‌شود و شرحی از جریان این راه‌پیمایی و اتفاق‌های روی‌داده در مسیر نجف به کربلا را در کتاب جدیدش با عنوانی برگرفته از تذکره الاولیاء عطار نیشابوری ارائه می‌کند: «به صحرا شدم، عشق باریده بود...».

حداد عادل در این اثر که در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی منتشر شده، این رویداد بزرگ مذهبی را - به صورتی که در سال‌های اخیر مرسوم شده است - پدیده‌ای تازه با ظرفیت‌های بسیار و ابعاد دینی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی گوناگون و در عین حال، فرصتی مغتنم برای مردمی می‌داند که به انقلاب اسلامی دل‌بسته‌اند و در چهل سال گذشته با نثار جان و مال خویش از آن محافظت کرده‌اند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این اثر کم‌برگ ولی پُربار پس از بیان گزارشی از این سفر معنوی و حال و هوای مسیر راه‌پیمایی و موکب‌ها و زائران، به تحلیل این پدیده بزرگ سیاسی و دینی و اجتماعی می‌پردازد و می‌گوید: راه‌پیمایی اربعین تنها سفری در جغرافیا نیست، بلکه حرکتی در تاریخ است؛ آن هم نه به گذشته، بلکه به آینده. آن‌چه به این سفر جغرافیایی عمق و معنای تاریخی بخشیده، تحولی است که در بصیرت راه‌پیمایان پدید آمده است.

وی در ادامه بر نقش انقلاب اسلامی و بنیان‌گذار آن در ایجاد این تحول تأکید می‌کند و می‌افزاید: بی‌گمان انقلاب در این تحول تأثیر بسیار داشته است؛ انقلابی که هم خود حاصل آن بصیرت بوده و هم طی چهل سال گذشته، با پرورش نسلی نو در دامن خود، بر آن بصیرت افزوده است و در نتیجه چنین بصیرتی بود که «شهادت»، همچون رود سرخ و خروشانی که جوشیده از چشمه عاشورا بود، از حالت «ایستا» به حالتی «پویا» و توانمند درآمد و به مسلمانان عزت و قدرت بخشید.

رییس سابق مجلس شورای اسلامی معتقد است امام خمینی (ره) در جریان نهضت انقلاب، بُعد کمرنگ‌شده و فراموش‌شده حماسی عاشورا را زنده و روح حماسی را با تأکید بر عناصری مانند مبارزه و نبرد با حکومت ظالم و فاسد یزید و «شهادت»، در رگ‌های عزاداری جاری کرد.

حداد عادل، در عین حال، راه‌پیمایی اربعین را نمونه‌ای واقعی و عینی از تحقق مفهوم «گم شدن فرد در جامعه» و تمرینی برای حضور در جامعه آرمانی و ایمانی موعود تلقی می‌کند.

کتاب «به صحرا شدم، عشق باریده بود...» به قلم غلامعلی حداد عادل از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و با بهای ۷۰۰۰ تومان منتشر شده است.