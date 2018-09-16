انتشار آنونس تازه فیلم سینمایی «اجباری»

به گزارش خبرگزاری مهر، آنونس جدید فیلم سینمایی «اجباری» که از یکم شهریورماه سال جاری در گروه «هنر و تجربه» اکران شده است، رونمایی شد.

در خلاصه‌ داستان فیلم که امیرمهدی عزیزی، علیرضا استادی، رامین راستاد، حبیب‌الله خدامددی و فرهاد تاوتلی بازیگران آن هستند، آمده است: کریم عبدی در آخرین روزهای خدمت سربازی درگیر پدر پیر خود می‌شود که به‌شدت به بیماری آلزایمر دچار است و این تقابل برای نگهداشتن پدر در شهری که خود غریبه است و تلاش برای انسان بودن و پایبندی به اعتقادات تا آخرین‌ نفس حتی در بدترین شرایط هسته اصلی قصه فیلم «اجباری» را تشکیل می‌دهد.

عوامل فیلم عبارتند از کارگردان: حمیدرضا رفائی، تهیه‌کننده: رضا رخشان، فیلمنامه‌نویس: امیر عبدی و مجید اسماعیلی پارسا، مدیر فیلمبرداری: عبد عبدی‌نسب، تدوین: کاوه ایمانی، مدیرصدابرداری: آرش برومند، طراح گریم: حامد علی بخشی، صداگذاری: محمود موسوی‌نژاد، طراح صحنه و لباس: علیرضا نصیرنیا، موسیقی: بهنود یخچالی، برنامه‌ریز: محمد رسولی واشقانی، مدیرتولید: حسن مصطفوی، سرمایه‌گذار: سارا عابدیان، عکاس: نازنین سلامیان، مشاور رسانه­‌ای: سعیده الله‌­دادی.

«اجباری» از روز پنج­شنبه یکم شهریور­ در گروه «هنر و تجربه» روی پرده رفته است و علاوه بر تهران اکران خود را در سایر شهرستان‌ها از جمله مشهد، اصفهان، شیراز، کرمان و ... آغاز کرده است.