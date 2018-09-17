محمدرضا عباسی امروز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دامپزشکی استان با سازماندهی اکیپهای ثابت و سیار نظارت بهداشتی ویژه ایام محرم (تاسوعا و عاشورا) آمادگی خدمترسانی به هماستانیهای گرامی را دارد.
وی ادامه داد: تیمهای ویژه بازرسی بهداشتی دامپزشکی برای حضور در سراسر استان تشکیل شده و آماده خدمترسانی به مردم هستند.
عباسی تصریح کرد: در همین راستا اکیپهای ثابت و سیار کنترل و نظارت بهداشتی و شرعی و همچنین کشتارگاههای دام در سراسر استان در روزهای تاسوعا و عاشورا آماده خدماترسانی به عموم مردم خواهند بود.
وی ادامه داد: این تیمها در قالب ۱۰ اکیپ ثابت، ۲۱ اکیپ سیار، ۱۱ دامپزشک، ۳۰ بازرس نظارت بهداشتی و ۲ نفر ناظر شرعی در همه مناطق استان حضور خواهند داشت.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان بوشهر یادآور شد: کشتار و ذبح دام در منازل و معابر عمومی علاوه بر گسترش آلودگی زیست محیطی، موجب انتشار بیماریهای مشترک از دام به انسان میشود.
عباسی تأکید کرد: شهروندان از خرید دام فاقد پیشینه مشخص و از افراد دورهگرد و یا دلالان دام جداً خودداری کنند و دام مورد نیاز برای عید قربان را از مراکز عرضه دام و تحت نظارت دامپزشکی خریداری کنند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به امکان شیوع بیماریهای خطرناک و مشترک بین انسان و دام از تمام شهروندان و خیرین درخواست داریم تا از کشتار دام در معابر عمومی و خارج از کشتارگاه پرهیز کرده و توصیههای دامپزشکی را جدی بگیرند.
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