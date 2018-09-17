محمدرضا عباسی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دامپزشکی استان با سازماندهی اکیپ‌های ثابت و سیار نظارت بهداشتی ویژه ایام محرم (تاسوعا و عاشورا) آمادگی خدمت‌رسانی به هم‌استانی‌های گرامی را دارد.

وی ادامه داد: تیم‌های ویژه بازرسی بهداشتی دامپزشکی برای حضور در سراسر استان تشکیل شده و آماده خدمت‎‌رسانی به مردم هستند.

عباسی تصریح کرد: در همین راستا اکیپ‎های ثابت و سیار کنترل و نظارت بهداشتی و شرعی و همچنین کشتارگاه‌های دام در سراسر استان در روزهای تاسوعا و عاشورا آماده خدمات‎رسانی به عموم مردم خواهند بود.

وی ادامه داد: این تیم‎ها در قالب ۱۰ اکیپ ثابت، ۲۱ اکیپ سیار، ۱۱ دامپزشک، ۳۰ بازرس نظارت بهداشتی و ۲ نفر ناظر شرعی در همه مناطق استان حضور خواهند داشت.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان بوشهر یادآور شد: کشتار و ذبح دام در منازل و معابر عمومی علاوه بر گسترش آلودگی زیست محیطی، موجب انتشار بیماری‌های مشترک از دام به انسان می‌شود.

عباسی تأکید کرد: شهروندان از خرید دام فاقد پیشینه مشخص و از افراد دوره‎گرد و یا دلالان دام جداً خودداری کنند و دام مورد نیاز برای عید قربان را از مراکز عرضه دام و تحت نظارت دامپزشکی خریداری کنند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به امکان شیوع بیماری‌های خطرناک و مشترک بین انسان و دام از تمام شهروندان و خیرین درخواست داریم تا از کشتار دام در معابر عمومی و خارج از کشتارگاه پرهیز کرده و توصیه‌های دامپزشکی را جدی بگیرند.