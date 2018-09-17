استقرار میز خدمت آبفا پیشوا در مصلی نماز جمعه شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شکر زاده بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اقدام امور آب و فاضلاب پیشوا جهت ارائه خدمات به شهروندان در مصلای نماز جمعه این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: با پیشنهاد امامجمعه پیشوا هر هفته میز خدمت جهت ارائه خدمات به شهروندان و مومنان نمازگزار در مصلی نماز جمعه این شهرستان مستقر است.
شکرزاده افزود: آبفا پیشوا در راستای پاسخگویی به تقاضا و مشکلات آبرسانی و امکان دسترسی هر چه سریعتر مردم شریف به کارکنان این اداره تیمهای مختلفی شامل بهرهبرداری، فنی و مشترکین در این میز خدمت مستقر کرده است.
وی در ادامه گفت: ارائه خدمات مشترکین و ماشینی، پاسخگویی به سؤالات و درخواستهای مربوط به مسائل آب و خرید انشعاب فاضلاب، تشریح وضعیت تأمین، توزیع و کنترل کیفی و بهداشتی آب شرب شهروندان ازجمله فعالیتها و اقدامات آبفا پیشوا در میز خدمت نماز جمعه خواهد بود.
مدیر ابفا پیشوا بیان داشت: خدمات مختلفی که آبفا از طریق دولت الکترونیک و دفاتر پیشخوان ارائه میدهد نیز در میز خدمت نماز جمعه برای شهروندان با نصب بنر و تبلیغات محیطی نمایش داده خواهد شد.
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