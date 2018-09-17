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۲۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۵:۰۵

مدیر آبفا پیشوا خبر داد؛

استقرار میز خدمت آبفا پیشوا در مصلی نماز جمعه شهرستان

استقرار میز خدمت آبفا پیشوا در مصلی نماز جمعه شهرستان

پیشوا- مدیر آبفا پیشوا از استقرار میز خدمت آبفا پیشوا در مصلی نماز جمعه شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شکر زاده بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از اقدام امور آب و فاضلاب پیشوا جهت ارائه خدمات به شهروندان در مصلای نماز جمعه این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: با پیشنهاد امام‌جمعه پیشوا هر هفته میز خدمت جهت ارائه خدمات به شهروندان و مومنان نمازگزار در مصلی نماز جمعه این شهرستان مستقر است.

شکرزاده افزود: آبفا پیشوا در راستای پاسخگویی به تقاضا و مشکلات آب‌رسانی و امکان دسترسی هر چه سریع‌تر مردم شریف به کارکنان این اداره تیم‌های مختلفی شامل بهره‌برداری، فنی و مشترکین در این میز خدمت مستقر کرده است.

وی در ادامه گفت: ارائه خدمات مشترکین و ماشینی، پاسخگویی به سؤالات و درخواست‌های مربوط به مسائل آب و خرید انشعاب فاضلاب، تشریح وضعیت تأمین، توزیع و کنترل کیفی و بهداشتی آب شرب شهروندان ازجمله فعالیت‌ها و اقدامات آبفا پیشوا در میز خدمت نماز جمعه خواهد بود.

مدیر ابفا پیشوا بیان داشت: خدمات مختلفی که آبفا از طریق دولت الکترونیک و دفاتر پیشخوان ارائه می‌دهد نیز در میز خدمت نماز جمعه برای شهروندان با نصب بنر و تبلیغات محیطی نمایش داده خواهد شد.

کد مطلب 4405721

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