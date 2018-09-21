به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزارت مسکن چین، در بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود اعلام کرد که در ۸ ماه اول امسال، سرمایه‌گذاری این کشور در پروژه توسعه مجدد شهرک‌های حاشیه‌نشینی، از ۱.۱۹ تریلیون یوآن (۱۷۳.۲۶ میلیارد دلار) فراتر رفته است.

چین در سیاست‌گذاری‌های خود میلیاردها دلار از وام‌های بانکی را به توسعه مجدد شهرک‌های حاشیه‌ شهرها اختصاص داده است.

تحلیل‌گران می‌گویند این پروژه‌ها تقاضا برای املاک را بالا می‌برد چراکه ساکنان تشویق می‌شوند از مبالغ نقدی «جبران خسارت» که با خراب کردن خانه‌های موجود به آنها پرداخت می‌شود، برای خرید خانه جدید استفاده کنند.