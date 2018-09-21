بهرام ارک کارگردان فیلم کوتاه «حیوان» که در تلاش است اولین اثر سینمایی خود را جلوی دوربین ببرد، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در تلاش هستم تا فیلم سینمایی «پوست» را در تبریز جلوی دوربین ببرم این در حالی است که هم تهیهکننده فیلم و هم افراد دیگر تمام تلاش خود را میکنند تا من را برای ساخت این پروژه به تهران هل دهند!
وی ادامه داد: به هرحال باید بگویم که فیلمنامه «پوست» به گونهای نوشته شده که با توجه به زبان ترکی آن باید در تبریز ساخته شود چراکه معتقدم این شهر پتانسیل خوبی برای فیلمسازی دارد.
کارگردان فیلم کوتاه «حیوان» توضیح داد: دوست دارم ساخت فیلم در تمام فرهنگهای کشور مانند کرد، لر و عرب را نیز تجربه کنم. فکر میکنم مخاطبان از دیدن فیلمهایی که یک مدل هستند خسته شدهاند. بر این باورم که جایگاه سینما فراتر از آنچه که امروز در آن قرار دارد، هست و باید به آن جایگاه برسیم.
وی تاکید کرد: ما همیشه به خود میبالیم که فرهنگهای متعددی را در کشور داریم اما زمانی که بحث فرهنگی پیش میآید، یادمان میرود که این فرهنگهای متعدد باید استقلال خود را داشته باشند. به هر حال زمانی که قرار است یک فیلم در شهرستان ساخته شود، هیچ حمایت مالی حتی از سوی مسئولان شهر و یا استان مربوطه صورت نمیگیرد.
این کارگردان ادامه داد: البته بخشی از سرمایه «پوست» تامین شده اما مساله این است که حمایت و امکاناتی که برای تولید یک فیلم در تهران میشود برای فیلمی که در شهرستان ساخته میشود، صورت نمیگیرد و به این نوع از فیلمها نگاهی صرفا تجربی و غیراقتصادی دارند.
ارک در پایان گفت: در نهایت باید بگویم که فیلمسازان برای اینکه بتوانند قدم های بلندتری در زمینه فیلمبرداری بردارند مجبور هستند به تهران بیایند.
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