محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار استقلال و السد اظهار داشت: گرچه آبی پوشان نسبت به بازی رفت عملکرد بهتری داشتند و نتیجه بهتری هم گرفتند، اما در مجموع در حدی ظاهر نشدند که بتوانند به نیمه نهایی برسند.

پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد: شفر همانطور که در بازی رفت هم در تعویض‌ها مرکتب اشتباه شد و این اشتباهات باعث شد تا بازی را از دست بدهد، در بازی برگشت هم تعویض‌های خوبی نداشت. طارق همام بهترین هافبک در این بازی بود که تعویض شد و روح الله باقری هم با دوندگی و جنگندگی بی امانش در پیشانی خط حمله بسیار تاثیر گذار بود.

وی افزود: گزینه‌های بهتری برای تعویض نسبت به این دو بودند که مشخص نشد چرا تابلوی تعویض برای آنها بالا نرفت و این دو بازیکن تاثیرگذار از بازی خارج شدند.

نوری در ادامه بیان داشت: به اعتقاد من استفاده از مهدی قائدی در ترکیب اولیه درست نبود. نوع بازی قائدی به گونه‌ای است که بهترین نحوه استفاده از او به نیمه دوم و اواخر بازی بر می‌گردد. جایی که خط دفاعی حریف خسته شده و از نفس افتاده است. حضور قائدی از ابتدا در ترکیب عجیب و به نظر من اشتباه بود. شفر می‌توانست با اتخاذ تصمیمات بهتر در ترکیب اولیه و تعویض‌ها نتیجه مطلوب را هم بگیرد.

مدافع پیشین آبی پوشان در خصوص عملکرد روزبه چشمی مدافع ملی پوش این تیم بیان داشت: چشمی بازیکنی است که در جام جهانی بازی کرده و بازیکنی که در جام جهانی بازی کرده باشد باید افکارش بزرگ باشد. رفتار چشمی در این بازی خیلی حرفه‌ای نبود و نشانی از یک بازیکن با تجربه نداشت. به نظر می‌رسید او به جای این که تمرکز داشته باشد، استرس دارد.

پیشکسوت آبی پوشان در ادامه بیان داشت: استقلال فرصت خوبی داشت برای صعود به نیمه نهایی و حتی فینال آسیا که با یکسری اشتباهات فردی این فرصت از دست رفت. وگرنه غلبه بر السد چه در تهران چه در قطر دور از دسترس این تیم نبود.