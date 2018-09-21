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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تعویض‌های شفر اشتباه بود/ چشمی به جای تمرکز، استرس داشت

تعویض‌های شفر اشتباه بود/ چشمی به جای تمرکز، استرس داشت

پیشکسوت باشگاه استقلال گفت: شفر مثل بازی رفت در مهره چینی و تعویض‌ها اشتباهاتی داشت که شانس صعود آبی پوشان به نیمه نهایی آسیا را گرفت.

محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار استقلال و  السد اظهار داشت: گرچه آبی پوشان نسبت به بازی رفت عملکرد بهتری داشتند و نتیجه بهتری هم گرفتند، اما در مجموع در حدی ظاهر نشدند که بتوانند به نیمه نهایی برسند.

پیشکسوت آبی پوشان تاکید کرد: شفر همانطور که در بازی رفت هم در تعویض‌ها مرکتب اشتباه شد و این اشتباهات باعث شد تا بازی را از دست بدهد، در بازی برگشت هم تعویض‌های خوبی نداشت. طارق همام بهترین هافبک در این بازی بود که تعویض شد و روح الله باقری هم با دوندگی و جنگندگی بی امانش در پیشانی خط حمله بسیار تاثیر گذار بود. 

وی افزود: گزینه‌های بهتری برای تعویض نسبت به این دو بودند که مشخص نشد چرا تابلوی تعویض برای آنها بالا نرفت و این دو بازیکن تاثیرگذار از بازی خارج شدند.

نوری در ادامه بیان داشت: به اعتقاد من استفاده از مهدی قائدی در ترکیب اولیه درست نبود. نوع بازی قائدی به گونه‌ای است که بهترین نحوه  استفاده از او به نیمه دوم و اواخر بازی بر می‌گردد. جایی که خط دفاعی حریف خسته شده و از نفس افتاده است. حضور قائدی از ابتدا در ترکیب عجیب و به نظر من اشتباه بود. شفر می‌توانست با اتخاذ تصمیمات بهتر در ترکیب اولیه و تعویض‌ها نتیجه مطلوب را هم بگیرد.

مدافع پیشین آبی پوشان در خصوص عملکرد روزبه چشمی مدافع ملی پوش این تیم بیان داشت: چشمی بازیکنی است که در جام جهانی بازی کرده و بازیکنی که در جام جهانی بازی کرده باشد باید افکارش بزرگ باشد. رفتار چشمی در این بازی خیلی حرفه‌ای نبود و نشانی از یک بازیکن با تجربه نداشت. به نظر می‌رسید او به جای این که تمرکز داشته باشد، استرس دارد.

پیشکسوت آبی پوشان در ادامه بیان داشت: استقلال فرصت خوبی داشت برای صعود به نیمه نهایی و حتی فینال آسیا که با یکسری اشتباهات فردی این فرصت از دست رفت. وگرنه غلبه بر السد چه در تهران چه در قطر دور از دسترس این تیم نبود. 

کد مطلب 4406510

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