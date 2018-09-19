بیش از ۳۰۰ برنامه هفته دفاع مقدس در فومن برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حمید جانباز غروب سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در فرماندهی سپاه ناحیه شهرستان فومن برگزار شد ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی (ع)، اظهار کرد: آغاز هفته دفاع مقدس با سومین روز شهادت امام حسین(ع) تقارن دارد.

وی با بیان اینکه حماسه حسینی (ع) توسط حضرت زینب کبری(س) و امام سجاد (ع) ماندگار و منتقل شد، افزود: انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ ناب عاشورا و الگوبرداری از شهدای کربلا بود.

فرمانده سپاه ناحیه فومن با اشاره به اینکه به رغم همه تلاش های صورت گرفته در طول سال های گذشته هنوز گوشه ای از ارزش های دفاع مقدس برای جامعه بیان نشده است، گفت: برای یک جنگ بیهوده در آمریکا تاکنون ۱۲۰ هزار جلد کتاب منتشر شده این درحالی است که برای هشت سال دفاع جانانه یک ملت در برابر دشمنان متجاوز کتاب ها به کمتر از شش هزار جلد می رسد.

وی به شرایط امروز کشور نیز اشاره و آن را یک جنگ تمام عیار علیه نظام مقدس اسلامی عنوان و خاطرنشان کرد: برای حفظ نظام و ارزش های دفاع مقدس و استمرار اقتدار و عزت ایران اسلامی باید تجربیات گذشته را به نسل جوان جامعه منتقل و آنها را با روحیه و تفکر بسیجی حاکم بر دفاع مقدس آشنا کنیم.

سرهنگ جانباز در ادامه برلزوم بهره گیری از تجربه های هشت سال دفاع مقدس برای ایستادگی در برابر استکبار جهانی تأکید کرد.

فرمانده سپاه ناحیه فومن تصریح کرد: به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس سپاه ناحیه به همت بسیجیان و مردم برنامه های متنوعی با محوریت عاشورا۷ دفاع و محرومیت زدایی و خدمات رسانی برنامه ریزی کرده است.

وی با اشاره به برنامه های تدارک دیده شده برای این هفته یادآورشد: در این هفته ۱۰۱ برنامه در قالب برنامه های شهرستانی و بیش از ۲۰۰ برنامه در سطح پایگاه های مقاومت بسیج برگزار می شود.

فرمانده سپاه ناحیه فومن ادامه داد: برنامه های پایگاه های مقاومت بسیج با محوریت محرومیت زدایی، خدمات رسانی به نیازمندان در قالب اعزام گروه های جهادی بوده که اجرایی می شود.

وی برگزاری برنامه های فرهنگی، یادواره های شهدا، افتتاح طرح های اشتغالزایی، سرکشی از خانواده های معظم شهدا، برگزاری همایش پیاده روی، به صدا درآمدن زنگ مقاومت در سطح مدارس، برگزاری دوره های آموزشی سبک زندگی، سواد فضای مجازی، نشست های بصیرتی، محافل انس با قرآن، شب شعر و خاطره، مسابقات ورزشی، افتتاح چندین پایگاه مقاومت بسیج و ویزیت رایگان بخشی از برنامه های این هفته در شهرستان فومن اعلام کرد.

سرهنگ جانباز با اشاره به اینکه امسال به مناسبت تقارن هفته دفاع با شهادت امام حسین (ع) برنامه های ویژه ای برگزار می شود، افزود: همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در روز ۳۱ شهریور هیئت ثارالله حسینی سپاه ناحیه فومن از مقابل سپاه ناحیه تا گلزار شهدای شهرستان حرکت خواهد کرد.