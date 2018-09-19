به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌و پرورش از تحقق سه وعده این وزارتخانه در مورد؛ بازگشت امتیاز سختی کار به احکام حقوقی، حل مشکل سنوات حق‌التدریس در بازنشستگی، تسویه پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۹۶ خبر داد و افزود: اعلام این اخبار و کارهایی که در آموزش‌وپرورش انجام می‌شود صرفاً باهدف گزارش دهی به جامعه فرهنگیان کشوراست تا معلمان عزیز در جریان فعالیت‌های در حوزه‌های مختلف این وزارتخانه قرار گیرند و فرهنگیان در جریان باشند که در راستای بهبود وضع معیشت معلمان چه تلاش‌هایی صورت گرفته است.

تسویه پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۹۶

علی الهیار ترکمن با اشاره به اینکه تأمین اعتبار موردنیاز برای پرداخت پاداش پایان خدمت سال ۱۳۹۶ یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های وزارت آموزش‌وپرورش بوده است و با تلاش‌های انجام‌شده و مذاکرات متعدد با سازمان مدیریت توانستیم برای پرداخت‌ این پاداش‌ها تا پایان نیمه اول سال ۹۷ به توافق برسیم.

وی با اشاره به وعده پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان تا آخر تابستان و در سه قسط در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور اظهار کرد: وزارت آموزش‌ و پرورش با مساعدت و همراهی سازمان مدیریت و پشتیبانی در تخصیص اعتبار و ابلاغ به خزانه‌داری کل و مساعدت خزانه‌داری کل در تهیه این مبلغ و واریز آن به‌حساب آموزش‌وپرورش توانست به وعده‌ای که به بازنشستگان فرهنگی سال ۹۶ در پرداخت این پاداش داده بود، عمل نماید.

الهیار مبلغ کل پاداش پایان خدمت فرهنگیان را ۳ هزار ۴۲۰ میلیارد تومان اعلام و مطرح کرد: دوازده استان قسط آخر پاداش را پرداخت کرده‌اند و بقیه استان‌ها هم در حال پرداخت هستند.

حل مشکل محاسبه سنوات حق‌التدریس در بازنشستگی فرهنگیان

علی الهیارترکمن در مورد محاسبه سنوات بازنشستگی نیروهای حق‌التدریس و یا کسانی که قبل از استخدام در آموزش‌وپرورش سوابق بیمه‌ای داشته‌اند، گفت: معلمانی که از ابتدا در استخدام آموزش‌وپرورش نبوده‌اند و سوابقی قبل از رسمی یا پیمانی شدن در آموزش‌وپرورش به‌صورت دیگری (مانند سربازان، حق‌التدریس‌های نیمه‌وقت و تمام‌وقت، یا در دستگاه دیگری مشغول به کار بودند و ...) و بعد از این سوابق به استخدام آموزش‌ و پرورش (به‌صورت رسمی یا پیمانی) آمده‌اند مشکلاتی در لحاظ شدن سوابق خود داشته اند و آموزش‌ و پرورش سنوات این افراد را با توجه به قوانین موجود، در حکم کارگزینی لحاظ کرده است. زمانی که این افراد با سی سال سابقه خدمت قصد بازنشسته شدن دارند، سازمان بازنشستگی کشوری جهت لحاظ سنوات بازنشستگی، سوابق قبل از استخدام این افراد در آموزش‌ و پرورش را با آخرین حکم کارگزینی محاسبه می‌کند و مبلغ بزرگی را جهت احتساب این سنوات مطالبه می‌کند. با توجه به اینکه سنوات سی سال خدمت این افراد تمام‌ شده، چاره‌ای جز پرداخت این مبلغ نخواهند داشت و بخش بزرگی از پاداش بازنشستگی خود را برای این مطالبه باید به سازمان بازنشستگی کشوری پرداخت کنند.

الهیار ترکمن افزود: به استناد ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، هر مستخدم دولت که سنوات غیررسمی داشته باشد و بعد از مدتی به مستخدم رسمی یا پیمانی دولت تبدیل شود، می‌تواند سنوات دوران غیررسمی‌اش را منتقل کرده و ملاک پرداخت کسورات بازنشستگی این سنوات، بر اساس اولین حکم رسمی کارگزینی‌اش خواهد بود.

به‌ عنوان‌ مثال اگر فردی در سال ۷۰ اولین حکم رسمی‌اش را گرفته باشد و قبل از سال هفتاد، ۴ سال سنوات غیررسمی داشته باشد و این چهار سال در حکم کارگزینی آموزش‌ و پرورش لحاظ شده باشد، در سال ۹۶ سی سال سنوات خدمتش پایان می‌یابد و می‌تواند بازنشسته شود. اگر این فرد در طول بیست‌ و شش سال گذشته حق بازنشستگی آن ۴ سال را پرداخت نکرده باشد، باید این مبلغ را بر اساس اولین حکم رسمی کارگزینی که در سال ۷۰ برایش صادرشده، پرداخت کند.

اخیراً سازمان بازنشستگی این قانون را اعمال نکرده و تفسیر دیگری از قانون انجام داد و محاسبه سنوات بازنشستگی را بر اساس آخرین حکم کارگزینی (برای امسال سال ۹۶) محاسبه می‌کند که مبلغ موردمحاسبه بسیار بالا می‌شود و بخشی بزرگی از پاداش بازنشستگی برای تسویه حساب به صندوق بازنشستگی باید پرداخت شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گفت: این موضوع موجب نگرانی وزارت آموزش و پروش ازجمله وزیر محترم بوده است و باعث گردید تا ایشان در این مورد چند نوبت در هیئت دولت صحبت کند و با وزیر رفاه چند نوبت گفتگو داشته باشد، همچنین جلسات مختلفی با سازمان بازنشستگی کشوری درباره این موضوع برگزار شد. نهایتاً خروجی این جلسات و پیگیری‌ها منجر شد تا استعلامی از سازمان امور استخدامی شود که در پاسخ به این استعلام گفته شد، به استناد ماده ۸۵ و ۱۰۵ قانون خدمات کشوری، کسانی که خدمت تمام‌وقت یا نیمه‌وقت داشته باشند، باید به استناد اولین حکم رسمی آن‌ها محاسبات کسورات بازنشستگی انجام گیرد.

وی گفت: هرچند سازمان امور استخدامی واداری این استعلام را ارائه داد، اما سازمان بازنشستگی کشوری از انجام آن خودداری می‌کرد و همچنان فرهنگیانی که سابقه حق‌التدریس داشتند با مشکل احتساب سنوات حق‌التدریس خود مواجه بودند.

الهیار در ادامه افزود با مذاکراتی که تا شهریورماه سال جاری انجام شد، این سازمان بر اساس استنادات قانونی مجاب به محاسبه سنوات بازنشستگی بر اساس ماده ۸۵ و ۱۰۵ قانون خدمات کشوری شد و این مشکل برای همکاران ما که در آستانه بازنشستگی هستند و مشکل پرداخت مبالغ زیادی که بعضاً ممکن بود شامل بخش عمده‌ای از پاداش پایان خدمتشان را شامل شود، حل‌شده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گفت: اجرای این قوانین بر عهده سازمان بازنشستگی است و افراد پس از پایان خدمتشان در دستگاه مربوطه به سازمان بازنشستگی کشور ارجاع می‌شوند تا حکم بازنشستگی آنان صادر شود و حقوق بازنشستگی‌شان جاری شود و دیگر در اختیار وزارت آموزش‌ و پرورش نیست. ما این موضوع را برای عدم تضعیف حقوق همکارانمان پیگیری کردیم و تا زمانی که همگی همکاران ما احکام بازنشستگی‌شان صادر شود، پیگیر هستیم و اجازه نمی‌دهیم حق‌وحقوق همکارانمان در این زمینه تضعیف گردد.

بازگشت امتیاز سختی کار به احکام حقوقی فرهنگیان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی با اشاره به موضوع سختی کار در احکام حقوقی فرهنگیان گفت: در یک برهه‌ای از زمان به علت تغییر ساختار سازمان برنامه‌ و بودجه، بند مربوط به‌سختی کار دو بار در احکام فرهنگیان درج شد ازآنجاکه این موضوع مجوزهای لازم و قانونی را نداشت از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط، آموزش‌ و پرورش برای حذف این بند از فیش‌های حقوقی تحت‌ فشار قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی حذف آن در این دوره اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: در پی حذف این بند که در ابتدای امسال رخ داد تلاش‌هایی با دو رویکرد، برقراری امتیاز بند مذکور و قانونی و دائمی کردن آن صورت گرفت که خوشبختانه شورای توسعه مدیریت افزایش امتیاز برای سختی کار را مصوب کرد.

الهیار از آغاز صدور احکام جدید فرهنگیان با احتساب سختی کار خبر داد و تصریح کرد: زمان برقراری بند مذکور در احکام کارگزینی از اول فروردین است لذا معوقات ۶ ماهه اول سال هم‌ زمان با حقوق مهرماه پرداخت می‌شود.