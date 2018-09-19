تعرفه۶٠میلیارد دلاری چین بر کالاهای آمریکا/ طرح شکایت درWTO

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، رویترز نوشت: جنگ تجاری واشنگتن-پکن در حال عمیق تر شدن است و بعد از وضع تعرفه ۲۰۰ میلیارد دلاری آمریکا بر روی کالاهای وارداتی چینی همانطور که انتظار می رفت، چین در اقدامی تلافی جویانه ۶۰ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی را مشمول تعرفه اضافی کرد.

این در حالی است که پیش از این ترامپ اعلام کرده بود که اگر چین اقدام به تلافی کند یک تعرفه ۲۶۷ میلیارد دلاری دیگر بر روی کالاهای چینی وضع خواهد کرد. بر همین اساس، دولت ترامپ در روز دوشنبه تعرفه جدید ۱۰ درصدی را در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بر روی کالاهای چینی وضع کرد و از بیست و چهارم ماه جاری میلادی اجرا خواهد شد و ممکن است این تعرفه ها تا پایان سال جاری میلادی تا ۲۵ درصد هم افزایش پیدا کند.

وزارت دارایی چین در بیانیه ای اعلام کرد که چین مجبور به پاسخ به اقدامات یکجانبه و سیاست حمایتی آمریکا است و چاره ای جز پاسخ با افزایش تعرفه بر روی کالاهای آمریکایی ندارد. پکن قرار است ۵ هزار و ۲۰۷ کالای آمریکایی را بین ۵ تا ۱۰ درصد مشمول تعرفه اضافی کند. تعرفه اضافی هر دو کشور علیه یکدیگر از بیست و چهارم ماه جاری میلادی اجرا خواهد شد.

تاکنون آمریکا ۵۰ میلیارد دلار تعرفه بر روی کالاهای چینی وضع کرده تا پکن را مجبور به تغییر رویه در سیاست تجاری و انتقال فناوری خود کند. بر پایه این گزارش، به دنبال وضع تعرفه های ۲۰۰ میلیارد دلاری آمریکا علیه چین، پکن در مورد اقدام اخیر واشنگتن به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد. همچنین «جک ما» مالک علی بابا که به تازگی از مدیریت ارشد این شرکت کناره گیری کرده، گفت: ممکن است جنگ تجاری میان آمریکا و چین نه ۲۰ روز یا ۲۰ ماه بلکه ۲۰ سال به طول بیانجامد و بر روی شرکت های خارجی و چین تاثیر منفی و سریع داشته باشد.