به گزارش خبرنگار مهر، با مشارکت شهروندان اندیمشکی و به همت موسسه خیریه مریم عذرا و کمیته بانوان نماینده مردم اندیمشک، ۱۴ هزار پرس پلو و قیمه نذری اباعبدالله الحسین (ع) در اندیمشک طبخ شد.
آئین سفرهداران بابالحوائج (ع) امسال نیز با مشارکت ۴۰ آشپز و ۲۰۰ نفر از ارادتمندان به شهدای دشت کربلا در زمینی به مساحت یکهزار و ۵۰۰ متر در مجاورت محدوده تجمع عزاداران در آئین یومالعباس (ع) در تاسوعای حسینی در اندیمشک برگزار شد.
ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در شهرستان اندیمشک همه ساله در روز یومالعباس در کنار تجمع بزرگ عاشورائیان در میدان امام خمینی (ره) شهر اندیمشک آئین سفرهداران بابالحوائج (ع) را برگزار میکنند.
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