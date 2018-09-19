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۲۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۰۸

آئین سفره‌داران باب‌الحوائج (ع) در اندیمشک برگزار شد

آئین سفره‌داران باب‌الحوائج (ع) در اندیمشک برگزار شد

اندیمشک - با مشارکت ۴۰ نفر آشپز و ۲۰۰ نفر از خادمان و عاشقان قیام سرخ کربلا، آئین سفره‌داران باب‌الحوائج (ع) در اندیمشک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با مشارکت شهروندان اندیمشکی و به همت موسسه خیریه مریم عذرا و کمیته بانوان نماینده مردم اندیمشک، ۱۴ هزار پرس پلو و قیمه نذری اباعبدالله الحسین (ع) در اندیمشک طبخ شد.

آئین سفره‌داران باب‌الحوائج (ع) امسال نیز با مشارکت ۴۰ آشپز و ۲۰۰ نفر از ارادتمندان به شهدای دشت کربلا در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۵۰۰ متر در مجاورت محدوده تجمع عزاداران در آئین یوم‌العباس (ع) در تاسوعای حسینی در اندیمشک برگزار شد.

ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در شهرستان اندیمشک همه ساله در روز یوم‌العباس در کنار تجمع بزرگ عاشورائیان در میدان امام خمینی (ره) شهر اندیمشک آئین سفره‌داران باب‌الحوائج (ع) را برگزار می‌کنند.

کد مطلب 4407445

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