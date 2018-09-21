ترافیک در محورهای شمالی/هراز دو طرفه شد

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور گفت: در حال حاضر بارش باران و مه گرفتگی را در استان گیلان(اکثر محورها) و استان اردبیل محور خلخال-اسالم داریم.

وی با اشاره به ترافیک جاده های گفت: طول مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس و طول مسیر شمال به جنوب محور هراز، ترافیک پرحجم و روان گزارش شده است.

رئیس مرکز کنترل اطلاعات و ترافیک پلیس راهور در ادامه گفت با هماهنگی به عمل آمده با پلیس راه استان های مازندران و شرق استان تهران به دلیل روان بودن بار ترافیکی درمحور هراز، محدودیت در محور فوق تا اطلاع ثانوی لغو گردید و تردد به صورت دوطرفه صورت می گیرد.