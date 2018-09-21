حضور رسول خادم در نشست اتحادیه جهانی کشتی در ترناوا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اسلواکی، رسول خادم بامداد امروز جمعه وارد شهر ترناوا کشور اسلواکی محل برگزاری رقابتهای قهرمانی کشتی جوانان جهان شد تا در نشست ویژه روسای کنفدراسیون های کشتی شرکت کند.

رسول خادم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این نشست گفت: یکی از مهمترین برنامه های این نشست هماهنگی برای زمان برگزاری رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۸ در اهواز و همچنین میزبانی پیکارهای جام های جهانی کشتی آزاد و فرنگی سال ۲۰۱۹ در مشهد و تهران است.

وی افزود: بر این اساس با توجه به حضور بسیاری از مسئولان اتحادیه جهانی کشتی و اعضای هیات رئیسه این اتحادیه و روسای کنفدراسیون های کشتی قاره های مختلف از من هم دعوت شد تا در این نشست حضور یابم تا هماهنگی های لازم برای میزبانی این سه رویداد بین المللی در ایران صورت گیرد.

پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان از ظهر امروز جمعه در شهر ترناوا کشور اسلواکی آغاز شده است.