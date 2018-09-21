  1. استانها
  2. قزوین
۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۳۲

کشف بیش از ۲۵۰ تن ماهی وارداتی در شهرستان البرز

کشف بیش از ۲۵۰ تن ماهی وارداتی در شهرستان البرز

قزوین- با تلاش سازمان اطلاعات سپاه شهرستان البرز بیش از ۲۵۰ تن ماهی احتکار شده وارداتی در یکی از شرکت های شهر صنعتی البرز کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان اطلاعات سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز، با تلاش سازمان اطلاعات سپاه شهرستان البرز بیش از ۲۵۰ تن ماهی احتکار شده وارداتی از نوع اسکیپ جک از کشور کره جنوبی که با ارز دولتی در اسفند ماه وارد شده بود در یکی از شرکت های شهر صنعتی البرز کشف شد.

شرکت مورد نظر قصد داشته ماهی های وارداتی از کشور کره جنوبی را به تن ماهی تبدیل کرده و با افزایش قیمت آنها را به فروش برساند.

به دستور مسئولان، کارخانه تولید کنند موظف شد تا در اولین و کمترین زمان ماهی ها را در خط تولید در بارار با قیمت ارز زمان خرید توزیع کند.

کد مطلب 4408182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها