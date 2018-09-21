کشف بیش از ۲۵۰ تن ماهی وارداتی در شهرستان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان اطلاعات سپاه امام رضا (ع) شهرستان البرز، با تلاش سازمان اطلاعات سپاه شهرستان البرز بیش از ۲۵۰ تن ماهی احتکار شده وارداتی از نوع اسکیپ جک از کشور کره جنوبی که با ارز دولتی در اسفند ماه وارد شده بود در یکی از شرکت های شهر صنعتی البرز کشف شد.

شرکت مورد نظر قصد داشته ماهی های وارداتی از کشور کره جنوبی را به تن ماهی تبدیل کرده و با افزایش قیمت آنها را به فروش برساند.

به دستور مسئولان، کارخانه تولید کنند موظف شد تا در اولین و کمترین زمان ماهی ها را در خط تولید در بارار با قیمت ارز زمان خرید توزیع کند.