علی الشتری نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محل دفن زباله های شهری پلدختر در منطقه بالاتر از سراب «جهانگیر» به دلایل نا معلومی دچار آتش سوزی شده که باعث آلودگی محیط زیست منطقه شده است.

وی افزود: به محض اطلاع از موضوع بلافاصله نیروهای محیط زیست به منطقه اعزام و طی تماس با شهرداری پلدختر، ۲ اکیپ آتش نشان از سازمان آتش نشانی شهرداری پلدختر به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر تصریح کرد: تلاش نیروهای آتش نشان برای خاموش کردن آتش همچنان ادامه دارد و دود غلیظی آسمان منطقه را فرا گرفته که برای جلوگیری از متصاعد شدن دود جهت مهار آتش از خاک باید استفاده شود.