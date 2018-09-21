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۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ۲۲:۴۶

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست پلدختر خبر داد:

آتش‌سوزی در محل دفن زباله‌های پلدختر/ دود غلیظی منطقه را فرا گرفت

آتش‌سوزی در محل دفن زباله‌های پلدختر/ دود غلیظی منطقه را فرا گرفت

پلدختر- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست پلدختر گفت: محل دفن زباله‌های شهری پلدختر در منطقه بالاتر از سراب «جهانگیر» دچار حریق شد.

علی الشتری نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محل دفن زباله های شهری پلدختر در منطقه بالاتر از سراب «جهانگیر» به دلایل نا معلومی دچار آتش سوزی شده که باعث آلودگی محیط زیست منطقه شده است.

وی افزود: به محض اطلاع از موضوع بلافاصله نیروهای محیط زیست به منطقه اعزام و طی تماس با شهرداری پلدختر، ۲ اکیپ آتش نشان از سازمان آتش نشانی شهرداری پلدختر به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر تصریح  کرد: تلاش نیروهای آتش نشان برای خاموش کردن آتش همچنان ادامه دارد و دود غلیظی آسمان منطقه را فرا گرفته که برای جلوگیری از متصاعد شدن دود جهت مهار آتش از خاک باید استفاده شود.

کد مطلب 4408291

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