اتفاق دیدار قبلی با عراق تکرار نمی شود/ تیم ملی از رقبایش عقب است

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حاج صفی در مورد اردویی که تیم ملی فوتبال پشت سرگذاشت گفت: اردوی خوبی را پشت سر گذاشتیم و بازیکنان هم در اردوی گذشته به تدریج اضافه شدند و اردو را زیر نظر کادر فنی برگزار کردیم. اوضاع و شرایط بدنی ام خوب است و با تمرینات مستمر سعی دارم هر روز نسبت به روز گذشته پیشرفت داشته باشم.

حاج صفی در مورد سه دیدار مرحله گروهی تیم ملی گفت: نسبت به گروه های دیگر تیم های نسبتا بهتری در گروه ما قرار دارند. البته بازی با عراق سخت است، اما ما هم ایران هستیم و برای قهرمانی آسیا به امارات می رویم تا شرایط خوبی را رقم بزنیم.

وی با اشاره به جام ملتهای استرالیا گفت: قطعا دیگر شرایط بازی قبلی ما و چالشی که با عراق در جام ملتهای قبلی داشتیم رقم نخواهد خورد. این مشکل هر چند سال یکبار برای یک تیم بوجود می آید و دیگر مشکلات قبلی بوجود نخواهد آمد و امسال با شرایط متفاوتی به مصاف عراق می رویم و با یک نتیجه خوب عراق را شکست می دهیم تا جبران آن بازی را کرده باشیم.

حاج صفی در مورد حضور هواداران تیم ملی در امارات افزود: درست است که استرالیا خیلی از ایران دور بود اما ایرانیهای زیادی آمدند و تیم ملی را تشویق کرده و حمایتمان کردند. البته امسال مسابقات در امارات است و بدون شک مردم در این کشور سنگ تمام خواهند گذاشت و ورزشگاه ها را پر خواهند کرد تا پس از چند سال نتیجه زحمات همه را بگیریم و مردم ایران را خوشحال کنیم.

وی در ادامه گفت: صد در صد ترکیب بازیکنان جوان و باتجربه ای که در تیم ملی حضور دارند می تواند بسیار کارگشا باشد. این باعث می شود در جام ملتها خیلی خوب ظاهر شویم همانطور که در جام جهانی خیلی خوب عمل کردیم و می توانیم در جام ملتها هم بهتر باشیم و نتایج بهتری هم بدست بیاوریم.

حاج صفی در پاسخ به سوالی در مورد تفاوت جام ملتها و جام جهانی با توجه به تجربه وی در دو جام گفت: آرزوی هر بازیکنی است که در جام جهانی بازی کند. در جام جهانی تیم های خیلی بزرگ حضور دارند و البته در جام ملتها هم درست است که تیم های خوبی حضور دارند، اما یک مقدار سطحش پایین تر است، اما جام جهانی شرایط خاصی دارد.

وی تاکید کرد: در جام جهانی با تیم های بزرگی که هر کدام قهرمان قاره خود و قهرمانی جهان بودند بازی کردیم و قطعا امکان انجام بازی خیلی هجومی وجود نداشت اما در جام ملتها سطح تیم ها پایین تر است و می توانیم سبک بازی مان را تغییر داده و با یک تدبیر و استراتژی درست در نوع بازی مان نتایج بهتری بگیریم.

حاج صفی در مورد انتظارات از تیم ملی گفت: انتظارات با توجه به عملکرد ما در جام جهانی که خوب ظاهر شدیم بالا رفته، اما از طرف دیگر باید ببینیم شرایط آماده سازی ما چگونه است. تاکنون وضعیت سرمربی تیم ملی مشخص نشده و اگر از هم اکنون برای برنامه ریزی آغاز کنیم باز دیر است و از رقبا عقب تر هستیم. همه تیم های خوب آسیا مثل ژاپن، کره جنوبی، عربستان، استرالیا و امارات بازیهای متعدد و خوبی با تیم های بزرگ انجام می دهند اما ما بازی چندانی نداریم. در فیفا دی نخست همه تیم ها بازی کردند اما ما بازی نکردیم و تنها از فیفا دی دوم استفاده کردیم.

وی در مورد دیدار برابر ازبکستان گفت: ازبکستان تیم خوبی بود اما تیم ملی به اردوها و بازی های بهتر و بزرگتری نیاز دارد و همینطور که پیش می رویم، زمان می گذرد و به روزهای مسابقات نزدیک تر می شویم و از دولت و فدراسیون می خواهم به تیم ملی کمک کنند تا به شرایط ایده آل برسیم.

وی گفت: حریف های ما تیم های ژاپن و کره جنوبی و بعضی تیم های عربی و خود میزبان هستند که در برنامه آماده سازی خوبی دارند و در حال بازیهای بزرگ بوده و از ما جلو تر هستند.

حاج صفی در پایان گفت: فوتبال ورزشی است که این توانایی را دارد که مثل جام جهانی که مردم با برد و مساوی و باخت تیم ملی ایران شادی کردند و گریه کردند، می تواند تاثیر بسیار زیادی بر مردم بگذارد و باعث شادی آنها بشود و امیدوارم بتوانند با حضور خودشان و انرژی مثبتی که همیشه به ما داده اند موجبات شادی آنها را فراهم بیاوریم.