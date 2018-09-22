مصوبه جدید درباره تحصیل همزمان در ۲ رشته/ سقف تشکیل کلاس درس

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر امروز در نشست خبری برنامه های این معاونت را در سال تحصیلی جدید تشریح کرد.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: اختیارات زمان آغاز سال تحصیلی به دانشگاه ها واگذار شده است، برخی از دانشگاه ها از هفته گذشته و برخی نیز از فردا بر اساس شرایط اقلیمی و جغرافیایی خود سال تحصیلی را آغاز می کنند.

شریعتی نیاسر ادامه داد:آیین نامه آموزشی یکپارچه به دانشگاه ها ابلاغ شده است و برخی از اختیارات آموزشی به دانشگاه ها واگذار شده و دانشگاه ها موظف شده اند شیوه نامه مواردی که به آنها تفویض شده را تدوین کرده و به وزارت علوم ارائه دهند.

سال جدید تحصیلی با شعار مهارت افزایی

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: سال تحصیلی جدید را با طرح سال مهارت افزایی و ارتقای اشتغال پذیری تعریف کرده ایم و طرحی به دانشگاه ها در چهار بند ابلاغ شده است که توجه به ضرورت دروس عملی و کاربردی در دوره کارشناسی، تقویت و تعریف دروس اختیاری برای دانش آموزان تا دو درس اختیاری متناسب با نیاز بازار و نوع رشته به صورت رایگان به دانشجویان ارائه شود.

وی افزود: برای حمایت از این طرح دو برنامه داریم، به دانشگاه ها اجازه داده شده است با تصویب هیات امنا دو درصد از درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها به مهارت افزایی دانشجویان کارشناسی اختصاص داده شود. همچنین تامین اعتباری با موافقت سازمان برنامه و بودجه درنظر گرفته شده که به موجب آن ۱۴۰ میلیارد تومان برای کمک به دانشگاه هایی که در مهارت افزایی نقش دارند، ارائه شود.

ظرفیت دانشگاهها در سال تحصیلی جدید

معاون آموزشی وزیر علوم به ظرفیت دانشگاه ها در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: در مقطع دکتری ۱۱ هزار و ۶۰ نفر، در مقطع کارشناسی ارشد ۱۸۸ هزار و ۸۸۲ نفر، در مقطع کارشناسی ۴۱۳ هزار و ۸۴۴ نفر، در مقطع کاردانی به کارشناسی ۶۰ هزار و ۳۵۰ نفر و فنی و حرفه ای ۳۵ هزار و ۹۴ نفر ظرفیت سال۹۷ بوده است.

وی ادامه داد: مهلت ثبت نام برای موسسات غیرانتفاعی از فردا به مدت یک ماه تمدید می شود. دانشگاه آزاد نیز از ۲۴ شهریورماه ثبت نامش را تمدید کرده بود.

بیش از ۹۶ درصد رشته محلهای آزاد تأیید شد

شریعتی نیاسر با اشاره به آمار دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد ظرفیتش را ۶ هزار و ۹۱۹ رشته محل اعلام کرده بود که بیش از ۹۶ درصد رشته محل ها در بررسی های دفتر گسترش تایید و به سازمان سنجش نیز منعکس شد و دانشجویان می توانند انتخاب رشته کنند.

وی ادامه داد: کنکور سراسری امسال با سایر سال ها یک تفاوت داشت که برای اولین بار دانشجویان گروه تجربی مجاز شدند از گروه ریاضی و علوم انسانی انتخاب رشته کنند که مشکل عدم توازن توزیع کاهش یابد و شانس قبولی تجربی ها در سایر رشته ها نیز فراهم شود.

ظرفیت پذیرش دانشجوی استعداد درخشان برای دانشگاههای سطح ۱ و ۲

شریعتی نیاسر به دوره های استعداد درخشان اشاره کرد و گفت: شرایط به گونه ای است که از جذب بیشتر دانشجویان در رده های استعداد درخشان استقبال می کنیم و البته آنچه که مصوبه در مورد استعداد درخشان وجود داشت، ساری و جاری است. دانشگاه های سطح یک و دو تا سقف ۴۰ درصد از ظرفیت خود را می توانند به پذیرش دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی ارشد اختصاص دهند. دانشگاه های سطوح پایین تر تا سقف ۳۰ درصد و سایر موسسات تا سقف ۲۰ درصد می توانند دانشجوی استعداد درخشان جذب کنند.

مصوبه جدید درباره تحصیل همزمان در ۲ رشته

وی افزود: علاوه بر امتیازات گذشته، امروز مصوبه ای در خصوص تحصیل همزمان برای دانشجویان استعداد درخشان تصویب شد که به موجب آن این دانشجویان حداکثر دو ترم بعد از قبول شدن در مقطع بالاتر این امکان را دارند که اگر رشته دوم خود را به اتمام نرسانده اند آن را به اتمام برسانند، همچنین دانشجویانی که در سطح جهانی غیر طلا و نقره مدال آورده اند نیز بتوانند در دو رشته تحصیل همزمان داشته باشند. تحصیل همزمان برای تمام زیر نظام ها مجاز شد. البته از این امتیاز به شرطی می توانند استفاده کنند که شرایط اولیه را داشته باشند؛ بنابراین دانشگاه های غیر انتفاعی، آزاد و پیام نور نیز در صورت اینکه شرایط اولیه را داشته باشند می توانند تحصیل همزمان داشته باشند.

معاون آموزشی وزیر علوم در ادامه به رشد کمی و غیر منتظره موسسات آموزشی اشاره کرد و گفت: امسال بحث نظارت و اعمال قانون مدنظر گرفته شده، دانشگاه ها باید به این موضوع توجه کنند، به شاخص های کیفی و قانونمداری که به ارتقای کیفی تحصیلی دانشجویان ربط پیدا می کند، توجه کنند.

سقف تشکیل کلاس درس

شریعتی نیاسر افزود: بر همین اساس سقف ظرفیت کلاس ها در کارشناسی ۶۰ نفر، کارشناسی ارشد ۲۰ نفر، دکتری ۵ تا ۷ نفر مشخص شده است. اگر دستگاه های دولتی و غیردولتی از آن عدول کنند خلاف مقررات است. البته برخی از دروس عمومی از این قاعده مستثنی هستند.

وی درباره موسسات غیرانتفاعی نیز گفت: از سال ۹۴ تاکنون ۳۰ موسسه غیرانتفاعی لغو مجوز یا منحل شده، ۱۶ موسسه ظرفیت شان حذف شده است، دلایل آن هم به خاطر تخلفات آموزشی، عدم فعالیت مناسب و عدم احراز شرایط شورای گسترش بوده است. البته تعدادی از موسسات نیز به دانشگاه ارتقا یافته اند.

مدرک تحصیلی همه زیرنظامهای آموزش عالی وزارت علوم معتبر است

معاون آموزشی وزیر علوم به مدارک تحصیلی زیر نظام های آموزشی اشاره کرد و گفت: بر خلاف آنچه برخی از دستگاه های اجرایی مطرح کرده اند که مدارک برخی از زیر نظام های آموزش عالی را معتبر نمی دانند باید اعلام کنم، مدارک کلیه زیرنظام ها که با مجوز آموزش عالی فعالیت می کنند معتبر است و از اعتبار یکسانی برخوردار هستند و خردادماه امسال نیز وزیر علوم در این زمینه ابلاغیه ای به سازمان امور استخدامی ارائه داد که به دانشگاه ها اعلام شد.

معاون آموزشی وزیر علوم تصریح کرد: دستگاه ها مجاز نیستند به فارغ التحصیلانی که از زیر نظام های وزارت علوم مدرک گرفته اند اعلام کنند مدرک آنها معتبر نیست.