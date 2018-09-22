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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹

تمدید مهلت ارسال آثار به بخش کودک و نوجوان جشنواره تئاتر مقاومت

تمدید مهلت ارسال آثار به بخش کودک و نوجوان جشنواره تئاتر مقاومت

مهلت دریافت آثار بخش کودک و نوجوان شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت تا ۷ مهرماه ۱۳۹۷ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره تئاتر مقاومت، با اعلام ستاد برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت آخرین مهلت دریافت فیلم آثار بخش کودک و نوجوان شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت جهت بازبینی، ۷ مهرماه ۱۳۹۷ اعلام شد.

کارگردان هایی که نمایش هایشان مطابق با موضوعات اعلام شده در فراخوان شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت است، لازم است فیلم آثار خود را حداکثر تا تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۷ تحویل دبیرخانه جشنواره دهند. آثاری که بعد از این تاریخ تحویل دبیرخانه جشنواره شوند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

شانزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت به دبیری امیر نصیربیگی و با همت بنیاد فرهنگی روایت فتح آذرماه ۱۳۹۷ در تهران برگزار خو اهد شد.

کد مطلب 4408799
فریبرز دارایی

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