به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، صبح امروز در نشست شنبه‌های انقلاب، اظهار داشت: ما در دوران دفاع مقدس، توان ساخت قطعه را هم نداشتیم و خودکفایی را با ساخت قطعات آغاز کردیم.

وی افزود: در سال ۷۶ فرمانده کل قوا به بندر عباس آمدند و در بازدیدشان فرمودند که نیروی دریایی برای حمل موشک، ناوشکن بسازد.

امیر سیاری ادامه داد: کشور همسایه شمالی، سال بعد از آن ما را به رزمایش مشترک دعوت کرد، رهبر انقلاب فرمودند که همسایه شمالی می‌داند که ما تجهیزات لازم را نداریم و با این پیشنهاد می‌خواهد ما را تحقیر کند؛ بنابراین شما هم همت کنید و تجهیزات را بسازید. در سال ۸۲ اولین ناو موشک انداز به نام «پیکان» را ساختیم.

معاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه دومین ناو موشک انداز به نام «جوشن» در سال ۸۵ به ناوگان دریایی ما ملحق شد، اظهار داشت: در نهایت و پس از این تلاش ها، امروز ششمین ناو موشک انداز برای استفاده در دریای خزر هم در حال تکمیل است.

امیر سیاری اضافه کرد: در طرحی به نام ولایت با موضوع استقرار در سواحل مکران، عمردهی به تجهیزات موجود و نوسازی تجهیزات را با تعمیر قطعات آغاز کردیم.

معاون هماهنگ کننده ارتش با تاکید بر اینکه نوسازی را هم با ناو جماران آغاز کردیم و در ادامه، ناوهای شیراز و سهند هم به ناوگان ما ملحق شده است، اظهار داشت: تا سال ۸۶ ما هیچ‌گونه زیردریایی نداشتیم و امروز در حال حرکت به سمت ساخت زیردریایی‌های سنگین هستیم.

امیر سیاری با تاکید بر اینکه اگر پشتیبانی‌های لازم صورت بگیرد قادر خواهیم بود در عرصه دریایی پاسخگوی نیازهای خود باشیم، گفت: ما به ۳۰ کشور دنیا در موضوع امنیت منطقه کمک کرده‌ایم؛ برای نخستین بار از کانال سوئز عبور کردیم و در لاذقیه پهلو گرفتیم؛ یعنی از کنار سواحل رژیم صهیونیستی گذشتیم و به ایستگاه‌های این رژیم اصلا پاسخی ندادیم.

وی ادامه داد: ناوگان دریایی ما به سواحل چین هم رسید و بر خلاف پیش بینی آمریکایی ها به غرب اقیانوس اطلس هم پیش رفتیم. ما مجاز هستیم در هر جای دنیا که نام آب‌های بین المللی را دارد، طبق قوانین بین‌المللی حضور پیدا کنیم.

معاون هماهنگ کننده ارتش در پایان با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب در عرصه دفاعی در دریا زیر صفر بودیم اما اکنون در اوج قدرت هستیم، گفت: در آن زمان، هیچ کشوری برای ما تعمیر زیردریایی سنگین انجام نمی‌داد؛ در بازدیدی، رهبر انقلاب به ما گفتند که زیردریایی سنگین را تعمیر کنید، ما گفتیم که کشورهای صاحب تجهیزات ما را تحریم کرده اند و همکاری نمی کنند اما ایشان در پاسخ فرمودند که «به درک که کمک نکردند، خودتان تعمیر کنید» و امروز ما به این توانایی رسیده ایم.